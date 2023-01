Oppo A78 officiellement présenté en Malaisie et en Inde arrivera-t-il en France ?

Actuellement, la gamme de smartphones de la marque Oppo se contracte un peu présentant ainsi moins de modèles. C’est une stratégie lorsque d’autres préfèrent inonder le marché avec de multiples références pour tenter un public beaucoup plus large, quitte à s’y perdre. Souhaitant une rationalisation de ses séries, Oppo semble se concentrer principalement sur les modèles haut de gamme et Premium des séries Find X et Reno. Le Oppo A76 est le dernier en date en France. Nous avons eu ensuite l'espoir de l'arrivée du A77s mais en vain. Le Oppo A78 vient d’être annoncé pour les marchés malaisiens et indiens.

Quelles caractéristiques techniques ?

Esthétiquement, le smartphone Oppo A78 présente des coins arrondis avec des profils plats. Il a un dos dont la majeure partie propose des reflets selon les angles de la lumière qui vient se poser dessus et il y a une zone mate, ovale, dans laquelle s’inscrivent deux cercles, en position haute pour intégrer les capteurs photo ainsi que le flash LED. À l’avant, il y a un écran de 6,56 pouces qui a une encoche pour abriter le capteur photo à selfie de 8 mégapixels. On peut voir des bords assez larges que cela soit sur les côtés, en haut et encore plus en bas de la surface d’affichage. Il s’agit d’une dalle LCD avec une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz. Oppo annonce une luminosité maximale de 600 cd/m².

Au dos, il y a un capteur photo principal de 50 mégapixels avec un capteur de 2 mégapixels pour l’optimisation des portraits et les photos en mode macro. Le mobile sera alimenté par une batterie avec une capacité de 5000 mAh supportant la charge à 33 watts. Il peut compter sur un chipset MediaTek Dimensity 700 pour fonctionner avec 8 Go de mémoire vive et la possibilité d’ajouter 4 Go de RAM virtuels. Il est compatible 5G, Wi-Fi 5 802.11 ac, NFC et Bluetooth 5.3. Il est animé par Android 13 avec une surcouche ColorOS.

Reste à savoir si ce mobile trouvera le chemin jusqu’au marché français et si tel était le cas, comptez sur nous pour vous donner sa date de disponibilité ainsi que son prix conseillé.