Bientôt une charge à 240 watts pour le prochain flagship de la marque realme

Force est de constater que les fabricants de smartphones n’arrivent pas à nous proposer des autonomies de plus de 2 jours pour nos appareils et qu’avec la consommation toujours plus importante en énergie des composants de plus en plus perfectionnés (même s’il faut reconnaitre une certaine efficience), alors pour pallier cela, ils proposent de faire recharger les batteries de nos téléphones de plus en plus rapidement, comme pour mieux faire passer la pilule. S’il fallait encore bien plus d’une heure et demie pour recharger les smartphones, il y a encore plusieurs mois, maintenant, c’est beaucoup plus rapide. Effectivement, les marques s’efforcent de proposer des temps de chargement de plus en plus courts et la société realme veut se placer en leader dans ce domaine.

La marque propose actuellement le realme GT Neo 3 qui supporte la charge à 150 watts, ce qui est la plus élevée à l’heure de l’écriture de ces lignes, en Europe. L’année dernière, lors du MWC de Barcelone, Oppo avait pu faire la démonstration d’une charge à 240 watts promettant que la technologie arriverait prochainement sur nos mobiles. Cela semble être effectivement bientôt le cas. En effet, realme vient de présenter sa technologie de charge à 240 watts et annonce en même temps que son prochain flagship en profitera.

Un chargeur dont la taille est raisonnable et une batterie supportant 1600 cycles

Le bloc d’alimentation de 240 watts conçu par realme est à peu près de la même taille que celui qui délivre une puissance de 160 watts SuperDart. Il est donc extrêmement compact, ce qui permet de l’emporter facilement avec soi. Il est livré avec un câble spécifique et personnalisé pour encaisser le débit de 20V/12A délivré par trois pompes de charge. La marque précise que 13 capteurs sont intégrés dans le bloc pour surveiller en temps réel la puissance de charge et limiter les risques de surchauffe. Elle a aussi indiqué que cela n’était pas qu’un exercice de style, mais que la production de masse de ces éléments permettant une charge extrêmement rapide va bientôt débuter afin de l’intégrer dans le prochain flagship de la marque. Le téléphone sera équipé de la plus grande zone de refroidissement du marché qui comprendra plusieurs feuilles de graphène pour une surface totale de 6580 mm².Ces éléments permettent de maintenir une température aussi constante que possible à la fois pour les performances de l’appareil, mais aussi lorsqu’il se recharge de manière soutenue.

Realme assure que sa batterie est capable de supporter plus de 1600 cycles et qu’elle conservera au moins 80% de sa charge initiale. Rappelons qu’à de rares exceptions, notamment sur les derniers mobiles en date chez Oppo, realme, OnePlus, par exemple, le nombre de cycles supportés est de 800. Le prochain modèle phare de la marque realme, le realme GT Neo 5 devrait faire ses débuts prochainement avec une batterie supportant la charge à 240 watts.