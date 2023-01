Moto g53 5G, la 5G abordable avec un écran extrêmement fluide et une large autonomie

Après l’annonce des modèles Moto e13, g13 et g23, Motorola élargit encore plus sa série de smartphones d’entrée de gamme avec un modèle compatible 5G, le Moto g53 5G. En voici tous les détails.

La marque Motorola étoffe son offre sur le segment de l’entrée de gamme. En effet, elle annonçait la commercialisation de trois nouveaux modèles, les Moto e13, Moto g13 et Moto g23 à partir de 110 € et maintenant, elle dévoile le Moto g53 5G. Esthétiquement, il est très proche du Moto g23 et du g13 dont il partage les dimensions ainsi que le poids. Son profil fait 8,2 mm et il pèse 183 grammes, ce qui est tout à fait raisonnable lorsqu’on sait que la moyenne des smartphones est de l’ordre de 200 grammes. Il a une plaque à l’arrière qui contient les deux capteurs photo dans son dos. Les profils sont comme biseautés pour proposer une prise en main aussi agréable que possible et le bouton de mise en veille, sur le côté permet de servir aussi de lecteur d’empreinte digitale.

Un large écran avec des défilements fluides

Le nouveau smartphone Motorola Moto g53 5G est équipé d’un écran LCD IPS de 6,5 pouces en diagonale avec une définition de 720x1600 pixels, comme les Moto e13, g13 et g23 mais à la différence que celui-ci profite d’une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz au maximum afin de proposer une très bonne fluidité des défilements des longues pages de sites Internet ou des murs sur les applications de réseaux sociaux.

L’écran est percé tout en haut, au centre pour laisser de la place au capteur à selfie, un module de 8 mégapixels pour se prendre soi-même en photo. Au dos, on peut compter sur la présence d’un objectif de 50 mégapixels accompagné d’un autre capteur de 2 mégapixels, cette fois.

Pour fonctionner, le Moto g53 5G utilise une batterie ayant une capacité de 5000 mAh et capable de supporter la charge à 10 watts donc pas vraiment rapide. L’appareil est animé par un processeur Qualcomm Snapdragon 480+ compatible 5G associé à 4 Go de mémoire vive et 64 ou 128 Go d’espace de stockage extensibles. Il prend également en charge la technologie Bluetooth, NFC et Wi-Fi. Un port audio jack est disponible pour brancher directement un casque. Comptez sur un son stéréo délivré depuis deux haut-parleurs. Le nouveau smartphone Motorola Moto g53 5G sera disponible courant février pour un prix de 199 € pour la version 4+64 Go ou 249 € pour 4+128 Go, en bleu, argent ou rose pâle.