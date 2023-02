Samsung Galaxy S23: Quelle est la meilleure offre de lancement pour sa précommande ?

Le Samsung Galaxy S23 est enfin disponible ! A cette occasion nous avons épluché pour vous les meilleures offres de lancement du Samsung Galaxy S23 afin de vous aider à le trouver le moins cher possible et en fonction de vos besoins.

Le Samsung Galaxy S23 est le dernier smartphone haut de gamme de Samsung lancé le 1er Février 2023. Je comprends qu'il puisse vous faire de l'oeil, même si son prix est assez élevé. Avec une telle fiche technique, il est compliqué de résister. Ce smartphone possède :

La dernière puce Snapdragon 8 Gen2 , la plus puissante puce du moment

, la plus puissante puce du moment Un écran Dynamic AMOLED 120Hz renforcé, adieu les écrans fissurés ?

renforcé, adieu les écrans fissurés ? Un équipement photo très performant comme toujours, filme en 8K

Une meilleure autonomie que le S22

Le tout dans un design réussi, ce smartphone donne envie ! Si vous avez décidé de vous le procurer, alors découvrez la meilleure offre de lancement du Samsung Galaxy S23.

Samsung Galaxy S23 : La version 256Go au prix de la version 128Go, c'est la norme

Tout d'abord, ne vous trompez pas sur le stockage de votre prochain smartphone. Avec les différentes offres existantes, il est possible d'obtenir le Galaxy S23 256Go au prix de la version 128Go. En effet jusqu'au 16 Février, vous trouverez la version 256Go au prix de la 128Go sur la plupart des offres de lancement. Donc choisissez bien votre version avant de commander votre smartphone, ce serait dommage de passer à côté de 2 fois plus de stockage pour le même prix ! Vous nous remercierez dans 20 762 photos et vidéos...

Quelle est l'offre de lancement la moins chère pour le Galaxy S23 ?

Pour faire au plus simple le Samsung Galaxy S23 le moins cher est chez Fnac qui vous fait bénéficiez d'une remise de 100€ directement sur votre panier à l'achat d'un Samsung Galaxy S23. Son prix passe de 1019€ à seulement 859€ grâce à la double réduction de la version 256Go au prix du 128Go ainsi que les 100€ offerts.

Samsung S23 : Quelle est la meilleure offre avec la reprise d'un ancien smartphone ?

Par contre, si vous avez un ancien Smartphone que vous souhaitez faire reprendre en échange d'un Samsung Galaxy S23, alors l'offre de Boulanger est faite pour vous. En effet, bénéficiez de 150€ de remise supplémentaire sur le rachat de votre ancien smartphone, jusqu'au 16 Février. Ceci est cumulable avec les 60€ de remise de boulanger sur la version 256Go, ce qui vous fait un Galaxy S23 à 809€ ,ceci sans compter le montant de la reprise de votre ancien smartphone. Vous pouvez également étaler votre paiement en 20 fois sans frais.

Mais la meilleure offre pour vous offrir le Samsung Galaxy S23 le moins cher possible à l'achat est probablement celle disponible sur le site de Samsung lui-même. En effet, profitez d'un bonus de remise de 150€ peu importe la marque de votre smartphone et faite directement l'estimation de la reprise de votre ancien smartphone sur le site. La version 256Go est au prix du 128Go comme d'habitude. Profitez de l'assurance Dommage matériels offerte pendant 1 an, afin de ne pas avoir peur de tester ce nouvel écran super résistant. Si c'est votre premier achat sur le site Samsung, c'est 5% supplémentaire ! Et cerise sur le gâteau, vous pouvez régler votre smartphone en 10,12,20 ou 24 fois sans aucun frais ! Vous pouvez donc obtenir votre smartphone à 768,55€ au lieu de 1019€ sans compter la reprise de votre smartphone.