Le prochain smartphone Nothing phone (2) sera plus haut de gamme, seulement pour les USA ?

Contre toutes attentes, la marque Nothing n’a pas distribué son premier smartphone, le Nothing phone (1) aux États-Unis. En effet, l’appareil ne supporte pas la 5G proposée par les réseaux outre Atlantique et une certaine difficulté de négociation avec les opérateurs tout puissant là-bas et passage obligatoire pour être correctement référencé ont eu raison de sa commercialisation sur le territoire américain. Carl Pei, fondateur de la marque, a ainsi indiqué que pour vendre un smartphone aux États-Unis, il est obligatoire de travailler avec les opérateurs sur la certification et adapter certaines de leurs fonctionnalités au système d’exploitation. Or, lors de la conception du premier modèle de la marque, Pei dit ne pas avoir eu les ressources nécessaires pour faire ce travail.

Une équipe désormais opérationnelle pour répondre aux attentes de distribution

Mais, pour son successeur, le Nothing phone (2), il semble que les choses soient différentes. En effet, Carl Pei a confirmé que sa société investira sur le marché aux États-Unis, disposant maintenant des ressources nécessaires. Cela permettrait ainsi à Nothing et les opérateurs de travailler ensemble en vue de la commercialisation la plus large possible de l’appareil. En outre, il a également confirmé que le produit arriverait d’ici à la fin de l’année 2023. Logiquement, il sera aussi distribué dans les autres pays.

Pour le moment, nous n’avons pas d’informations assez sérieuses au sujet du Nothing phone (2) mais Carl Pei veut donner envie en disant que son prochain mobile ne serait pas aussi “ennuyant” que les modèles qui sont actuellement disponibles. Il promet un appareil plus “Premium”. Le Nothing phone (1) a étonné par son design et son dos qui intègre des glyphs s’animant selon les notifications arrivant au téléphone. L’interface ainsi que certaines fonctions pratiques sont également originales et pertinentes.

Récemment, Nothing a pu mettre à jour la surcouche logicielle pour ses appareils. Il s’agit du Nothing OS version 1.5. Cette nouvelle mouture permet jusqu’à 50% d’augmentation de la vitesse d’ouverture des applications, une palette de couleurs disponibles plus large pour personnalisation les applications aux couleurs du fond d’écran. Le système prend désormais en charge le côté multilingue. Des améliorations sur les paramètres de confidentialité ont été apportées avec la possibilité de choisir les images que l’utilisateur souhaite partager avec chaque application, de contrôler des applications autorisées à envoyer des notifications, de regrouper les types de contenus que l’utilisateur souhaite partager (photos et vidéos, musique et audio, fichiers). Un nouveau scanner de QR code est disponible en accès rapide. Le texte copié dans le presse-papier apparaît dans le coin inférieur de l'écran. Ainsi, l’utilisateur peut modifier directement le texte avant de le coller. L’interface Media Control change d’apparence. Il est maintenant possible de fermer les applications d'arrière-plan actives directement depuis le centre de notification pour économiser la batterie.

Le mobile est capable de détecter la parole et de générer automatiquement des sous-titres.

Une nouvelle fonction d'optimisation permet au Phone (1) de fonctionner comme s'il était neuf, en effaçant le cache. Les paramètres rapides sont améliorés avec de nouvelles fenêtres contextuelles de réseau et de périphérique Bluetooth. Il y a une nouvelle interface utilisateur pour le contrôle du volume. Les curseurs de volume individuels sont accessibles sans déverrouiller l'écran (par exemple la musique ou une alarme). Le mode de jeu est amélioré. Comptez sur l’ajout de Google Game Dashboard. Le tableau de bord prend en charge les captures d'écran, l'enregistrement d'écran, l'affichage FPS et le mode “Ne pas déranger”.