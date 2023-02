iPhone 13: Une promotion incroyable, il passe sous la barre des 700€ chez ce marchand !

Profitez du prix le plus bas sur l'iPhone 13 grâce à cette offre folle de la part de Rakuten. Ce smartphone haut de gamme sorti en 2021 possède encore de très bonnes qualités et fait partie des smartphones les plus récents d'Apple. L'iPhone 13 possède une très bonne fiche technique assez proche du dernier iPhone 14, pour 300€ de moins. Son écran Super Retina de 6,1 pouces, ses bonnes performances avec sa puce A15 Bionic et ses très bonnes capacités photo en feront un parfait smartphone pour plusieurs années ! Aujourd'hui, c'est son prix qui fait parler de lui, et en bien ! Sorti au prix de 909€, il est actuellement à 699,99€, son prix le plus bas jamais atteint !

Design de l'iPhone 13

L'iPhone 13 est disponible en six coloris différents, le Vert, le Rose, le Bleu, le Minuit, la Lumière stellaire et le (PRODUCT) RED. Il a un poids de 162 g et mesure 146,7 x71, 5x7, 4 mm. Pas de panique concernant l'étanchéité de votre portable, ce smartphone est certifié par la norme IP68 : il est protégé contre les poussières et l'eau. Du point de vue de la connectique, il est équipé d'un port Lightning 2.0. L'appareil est compatible avec une carte nano SIM. L'iPhone 13, smartphone d'Apple, est doté d'un écran Super Retina d'une définition de 2532 X 1170 px, de 60 Hz de taux de rafraîchissement et d'une diagonale de 6,1 pouces. À noter que l'écran est aussi enrichi d'un moteur de reconnaissance faciale pour vous authentifier et d'un lecteur d'empreintes digitales.

Quel appareil photo pour ce nouvel Apple ?

Voilà quelques infos qui intéresseront les mordus de photographie : trois modules photos sont présents sur l'iPhone 13, deux à l'arrière, un module frontal. L'objectif principal se caractérise par 12 Mpx de résolution et par une ouverture relative de f/1.6. Le second objectif arrière possède pour sa part 12 Mpx de résolution et une ouverture relative de f/2.4. Quant à l'objectif avant, il propose une résolution de 12 Mpx. L'iPhone 13 vous permettra par ailleurs d'éditer et lire des vidéos en 4K HDR Dolby Vision.

Un téléphone 5G, avec un processeur ultra performant, une autonomie longue durée et une charge sans fil

Pour ce qui est des performances, ce mobile est doté de la puce A15 Bionic. Cette puce est équipée d'un processeur 6 cœurs ainsi que d'une puce graphique Super Retina XDR. La RAM du portable est de 4 Go. Sur le plan connectivité et réseau, l'appareil est équipé de la 5G NR, du FDD‑LTE 4G, du TD‑LTE 4G, du CDMA EV‑DO Rev. A 2G, de l'UMTS/HSPA+/DC-HSDPA 3G et du GSM/EDGE 2G ainsi que du wifi 6 802.11ax avec MIMO 2x2. Le mobile utilise iOS 15. Pour recharger votre mobile en un rien de temps, vous apprécierez la charge rapide 20 W et la charge sans fil. Côté endurance, sa batterie est dotée d'une capacité de 2 815 mAh.