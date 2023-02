Free Mobile vous offre des gigas en plus sur son forfait mobile à prix promo !

Nouveauté ! La série Free vous propose désormais 130Go d'internet au prix de 14,99€ par mois. L'opérateur vous offre donc 20Go supplémentaires pour le même prix. Sans engagement et en promotion pendant un an, nous vous présentons cette nouvelle série en détail dans cet article.

Série Free Mobile : des gigas en plus et changement de tarif

L'opérateur Free Mobile a remanié sa série limitée. Celle-ci vous propose désormais jusqu'à 130Go pour surfer sur le net en France métropolitaine contre 110Go jusque là. Son tarif promotionnel n'a pas évolué et reste au prix de 14.99€ par mois pendant un an et ce dans le cadre d'une nouvelle souscription. Cette promotion est réservée aux personnes qui n'ont pas été abonnées au forfait Free au cours des 30 jours qui précèdent la souscription. A l'issue de la période promotionnelle à savoir 12 mois, cette série Free migrera vers le forfait mobile Free 5G, et ce, de manière automatique. Vous bénéficierez ainsi de prestations supplémentaires au prix de 19.99€ par mois. Sans engagement, vous aurez la possibilité de résilier l'une ou l'autre de ces offres à tout moment et sans frais.

Que comprend la série Free ?

Avec ce forfait Free en série limitée, vous pourrez vous connecter à hauteur de 130Go en France métropolitaine et profiter du Free WiFi en illimité. Si vous voyagez à l'étranger (UE/DOM), vous pourrez consommer jusqu'à 18Go d'internet par mois. Vous pourrez par ailleurs communiquer à votre guise depuis la France métropolitaine, les départements d'outre-mer et plus largement dans la zone Europe. Vous disposerez en effet des appels illimités vers les mobiles et fixes en France métropolitaine et DOM (hors Mayotte) ainsi que les SMS et MMS illimités dans l'hexagone et les SMS à volonté vers les DOM. En Europe et DOM, les appels, SMS et MMS sont illimités. Vous bénéficiez par ailleurs d'un accès gratuit au service Free Ligue 1

A l'issue de la première année, vous pourrez profiter de 210Go de 5G en France et 25Go depuis plus de 70 destinations. Vous pourrez également profiter de l'illimité pour vos appels émis vers les mobiles et fixes en France métropolitaine, USA, Canada, Chine, DOM et vers les fixes de 100 destinations. Le forfait Free 5G vous coûtera la somme de 19,99€ par mois ou encore à 15,99€/mois avec une Freebox ou la Freebox Pop à 9,99€/mois.