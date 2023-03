Faites le plein de data à prix canon avec le nouveau forfait B&You 200Go de Bouygues Telecom

Le forfait mobile 200Go à prix cassé

Bouygues Telecom a décidé de frapper fort en lançant un nouveau forfait mobile à prix cassé. Pour seulement 15,99 € par mois, les clients pourront profiter d'un forfait maxi data sans engagement et sans condition de durée. Cette offre incluant 200Go est idéale pour les datavores qui ont besoin d'un gros volume de données pour naviguer sur internet, streamer des vidéos et des musiques, ou encore jouer en ligne en toute tranquillité. Par ailleurs, les abonnés pourront appeler et échanger des SMS et MMS sans compter en France mais aussi depuis l'UE et DOM. Depuis ces mêmes zones; 25Go de data sont autorisés chaque mois.

Pour profiter de ce forfait ultra-connecté, il suffit de souscrire à l'offre en ligne sur le site de Bouygues Telecom. Les clients pourront alors utiliser jusqu'à 200Go d'internet sur le réseau 4G de Bouygues Telecom en France métropolitaine. Pour bénéficier de la vitesse 5G, il suffit de souscrire à l'option à 3€ et de disposer d'un Smartphone 5G.

Le mini forfait illimité 1 Go à prix mini

Bouygues Telecom ne laisse pas les petits consommateurs d'internet de côté avec son mini forfait illimité de 1Go à seulement 6,99 € par mois. Ce forfait est également disponible sans condition de durée ni engagement, ce qui permet aux clients de changer d'abonnement à tout moment sans frais.

Le forfait comprend 1Go de données mobiles sur le réseau 4G de Bouygues Telecom, ainsi que des appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine, depuis l'Outre-Mer et depuis l'Union européenne. C'est l'offre idéale pour les personnes qui n'ont pas besoin d'un gros volume de données, mais qui souhaitent quand même rester connectées en toutes circonstances.

En résumé, Bouygues Telecom propose deux offres de forfait mobile en promotion pour satisfaire tous les profils de consommateurs. Les datavores pourront profiter d'un forfait de 200Go à prix cassé, tandis que les petits consommateurs d'internet pourront opter pour le mini forfait illimité de 1Go à prix mini. Les deux offres sont disponibles sans engagement ni condition de durée, ce qui offre une grande liberté aux clients de Bouygues Telecom.