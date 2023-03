Samsung Galaxy S20 FE : Avec 52% de promotion chez ce marchand, le S20 FE est LE rapport qualité-prix du moment !

Le Samsung Galaxy S20 FE continue de chuter de prix pour arriver à son prix le plus bas jamais atteint chez ce marchand ! Profitez d'une promotion de 52% sur certaines versions de ce smartphone. On fait le point dans cet article afin de trouver le prix le plus bas sur ce smartphone très performant pour son prix bas !

Le Samsung Galaxy S20 FE est un smartphone doté d'un excellent rapport qualité-prix grâce à cette promotion proposée par Rakuten. Le smartphone Samsung passe de 499€ à seulement 235€ actuellement dans sa version 6Go de RAM et 128Go de stockage. C'est son prix le plus bas actuellement et pour ce prix, vous profiter d'une fiche technique très complète :

Écran AMOLED de 6,5 pouces , Full HD+, digne d'un haut de gamme

, Full HD+, digne d'un haut de gamme Une puce Snapdragon 865 5G, très puissante

5G, très puissante 6 ou 8Go de RAM

3 modules photos performants

Filme en 4K, 60 images par seconde

Une batterie de 4500 mAh pour plus d'une journée d'autonomie même avec une utilisation intensive

Vous l'aurez compris, pour environ moins de 250€, il sera très compliqué de trouver mieux ! Profitez vite de cette promotion incroyable chez Rakuten !

Un smartphone avec un écran haute qualité et un écran compact

Six coloris différents sont proposés pour le Galaxy S20 FE (bleu, lavande, menthe, rouge, orange et blanc). Il pèse 190 g et mesure 159,8 x 74,5 x 8,44 mm. Côté étanchéité, ce smartphone est certifié par la norme IP68 : il présente une assurance contre la poussière et résiste à l'eau. Du côté de la connectique, il inclut un port jack et un port USB Type-C 3.1. Le portable n'accepte que les cartes nano SIM. Au niveau de l'affichage, l'écran du Galaxy S20 FE, smartphone de Samsung, possède une dalle Super AMOLED avec 120 Hz de taux de rafraîchissement, une diagonale de 6,5 pouces et une définition de 2400 X 1080 px. À noter que l'écran est aussi enrichi d'un capteur d'empreintes digitales.

Autonomie et performances

L'appareil opte pour une puce Exynos 990. Cette dernière intègre un processeur 8 cœurs cadencé à 2,73 GHz ainsi qu'une puce graphique Mali-G77 MP11. L'appareil offre un espace de 6 Go de RAM. Sur le plan réseau et connectivité, le mobile propose la 4G ainsi que le wifi 6. Le portable utilise la version Android 10 Q. Sa batterie de 4 500 mAh de capacité se recharge avec la charge sans fil ou la charge rapide (15 W).

Photo et vidéo

Le Galaxy S20 FE embarque quatre objectifs pour les passionnés de photographie, trois à l'arrière et un module frontal pour capturer vos plus beaux selfies. L'objectif principal a 12 Mpx de résolution et une ouverture relative de f/1.8. Concernant le deuxième objectif arrière, il intègre une résolution de 12 Mpx et une ouverture relative de f/2.2. Le dernier objectif arrière se caractérise, lui, par 8 Mpx de résolution et par une ouverture relative de f/2.4. L'objectif avant possède quant à lui une résolution de 32 Mpx. Par le biais de cet appareil, réalisez ou lisez des clips vidéo en 4K. Ce mobile embarque par ailleurs un stabilisateur optique.

Néanmoins, attention à la version choisie chez Rakuten. Prenez connaissance de notre guide sur les versions étrangères des smartphones avant de valider votre choix !