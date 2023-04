Enorme : le Xiaomi Redmi Note 11 est à seulement 1€ grâce à cette offre Bouygues Telecom

Si vous aussi, vous êtes l’un des millions de fans des smartphones de la marque Xiaomi, alors ne laissez surtout pas passer cette bonne affaire ! Actuellement, Bouygues Telecom vous offre la possibilité de vous acheter un Xiaomi Redmi Note 11 pour tout juste 1€ au comptant ! Comment ? On vous dévoile tous les détails sur ce super bon plan et comment en profiter dans cet article.

178 € de remise immédiate à une seule condition !

Afin de vous offrir le Xiaomi Redmi Note 11 à seulement 1€, Bouygues Telecom fait au plus simple : une remise immédiate sur le prix de vente de ce smartphone. Etant donné qu’il est normalement commercialisé à 179 € actuellement (prix de vente conseillé pour le neuf), ce sont 178 € qui sont directement remisés dans le cadre de cette offre. A ce stade, vous vous demandez sans doute quelle est la condition pour profiter de cette énorme reprise. Et bien c’est tout simple ! Il suffit de commander un pack comprenant le smartphone plus un forfait mobile 200 Go de Bouygues Telecom. Et c’est tout !

Vous n’aurez alors qu’à verser 1€ pour valider votre panier. Plus aucun autre paiement n’est nécessaire pour l’achat du téléphone. Seul le coût de l’abonnement au forfait mobile vous sera facturé chaque mois.

Un forfait avec de nombreux avantages

Facturé à seulement 33,99 €/mois pendant toute la première année, ce forfait Bouygues Telecom inclut :



Depuis la France métropolitaine :

200 Go de data en 4G/4G+ par mois utilisable dans toute la France métropolitaine ;

Les appels et SMS illimités vers tous les réseaux de France métropolitaine ;

Les appels et SMS illimités vers les numéros fixes de 120 pays (dont tous ceux de l’UE), et vers les mobiles des Etats-Unis, de la Chine et du Canada ;

Depuis l’étranger

100 Go (déduits des 200 Go initiaux) utilisables en Europe (Suisse et Andorre inclus), dans les DOM, en Chine et aux Etats-Unis ;

Les appels, SMS et MMS illimités depuis l’Europe et les DOM vers ces mêmes zones et vers les numéros (fixes et mobiles) de France métropolitaine.

Ajoutez à cela les avantages Smartphones de l’opérateur qui incluent notamment le remplacement de votre smartphone en cas de vol ou de perte, ainsi qu’une deuxième carte SIM. Notez qu’après les 12 premiers mois, le tarif de ce forfait passe à 49,99 €/mois. Un engagement de 24 mois est par ailleurs associé à cette offre.

Le Xiaomi Redmi Note 11 : un best-seller toujours aussi efficace

Modèle de milieu de gamme du fabricant chinois, le Redmi Note 11 de Xiaomi est un excellent choix alliant performance et confort d’utilisation à un prix vraiment canon. Pour rappel, il possède un écran AMOLED Full HD de 6,43 pouces rafraîchi à 90 Hz et est équipé d’une puce Snapdragon 680. Cette dernière lui garantit de belles performances, avec 4 Go de RAM et 64 Go de mémoire interne. Côté photos, cet appareil embarque un triple module arrière de 50+8+2 mégapixels ainsi qu’une caméra frontale de 8 mégapixels pour les selfies. La qualité des images obtenues avec ces deux appareils est très bonne, même la nuit. Enfin, pour ce qui est de la batterie, le bloc de 5000 mAh intégré à l’appareil tient plus de deux jours et supporte la charge rapide à 33W.