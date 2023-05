Google Pixel 7 : Avec 17% de réduction, il est presque même au même prix que le Pixel 7a, c'est LA bonne affaire chez Google !

Alors que l'écart de prix entre les deux smartphones Google rétrécie, beaucoup de personnes font l'erreur d'acheter le nouveau Google Pixel 7a au détriment du Pixel 7. Alors oui, ce n'est pas dramatique, mais pour seulement 30€ d'écart, la question mérite d'être posée : ne vaudrait-il mieux pas prendre le Pixel 7 ?

En fait, tout dépend de ce que vous recherchez dans un smartphone, la question n'est pas si simple. Mais pour 30€ de plus, vous avez accès à un smartphone haut de gamme, doté de belles finitions, de meilleures performances photos, d'un meilleur écran,. Si vous souhaitez un smartphone plus compact et plus récent, alors foncez sur le Pixel 7a qui est un excellent milieu de gamme ! Actuellement Amazon propose le Google Pixel 7 pour seulement 541€, soit 17% de réduction par rapport à son prix de sortie, tandis que le Pixel 7a est à 509€.

Fiche technique du Google Pixel 7 : Même performances mais mieux fini que le Pixel 7a

Écran : OLED de 6,3 pouces, 90hz

OLED de 6,3 pouces, 90hz Processeur : Google Tensor 2

Google Tensor 2 RAM : 8 Go

8 Go Stockage : Options de stockage de 128 Go et 256 Go

Options de stockage de 128 Go et 256 Go Caméra arrière : Configuration double caméra avec capteurs de 50 MP (principal), 12 MP (ultra grand-angle)

: Configuration double caméra avec capteurs de 50 MP (principal), 12 MP (ultra grand-angle) Caméra frontale : Caméra selfie de 10,8 MP

Caméra selfie de 10,8 MP Batterie : Batterie de 4 355 mAh avec prise en charge de la charge rapide et de la charge sans fil

Les Pixel 7a et Pixel 7 ont les mêmes performances, (même puce et même RAM....) la différence de fiche technique se trouve au niveau de l'écran et des capteurs photo. L'écran du Pixel 7 est plus grand et plus lumineux que le Pixel 7a. De plus, le Pixel 7 réalisera de meilleures photos de nuit que le Pixel 7a grâce à son plus grand capteur. Il se recharge également plus rapidement. Les différences sont plus importantes au niveau de la finition du smartphone, le Pixel 7 possède un aspect plus haut de gamme que le Pixel 7a.

Promo Google Pixel 7 : Amazon casse son prix de 17% !

Avec 17% de réduction, le Google Pixel 7 passe à seulement 540€ contre 649€ à sa sortie. Il était déjà un très bon rapport qualité-prix, c'est encore plus vrai avec cette promotion d'Amazon. Alors profitez vite de cette offre avant que les stocks soient épuisés