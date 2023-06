Ne ratez pas le bon plan Free Mobile avec sa promo de forfait mobile 110 Go à petit prix et sans engagement de durée !

Ne manquez pas la Série Limitée du quatrième opérateur Free, encore disponible sur son site Web. Ce forfait mobile ave max data profite d'une réduction exceptionnelle tout au long de la première année, conçu spécialement pour s'adapter à votre budget. Êtes-vous prêt à succomber à l'irrésistible forfait Free 110 Go à petit prix ? Laissez-nous vous en dévoiler les détails.

Forfait Free en promo : la série 110Go à petit prix sans engagement de durée

Ne ratez pas la superbe promotion en série limitée de Free sur son forfait sans engagement. Exclusivement disponible en ligne, ce forfait Free Mobile est proposé à un tarif mensuel exceptionnel de 11,99€/mois la première année d'abonnement. Ensuite, si vous décidez de continuer avec cet opérateur, vous basculerez automatiquement vers le forfait Free 4G+/5G, avec une enveloppe de 210 Go de données à 19,99€/mois (ou 15,99€/mois pour les abonnés Freebox et voire même 9.99€ avec la Freebox POP ). Profitez de la liberté totale avec la Série Free 110Go : résiliable à tout moment, sans engagement ni justificatifs. Vous n'êtes en aucun cas obligés de conserver ce forfait Free après 12 mois.

Qu'inclut ce forfait mobile série Free 110 Go ?

Si vous cédez à cette offre de notre quatrième opérateur, vous pourrez profiter, pendant la première année, d'une enveloppe internet 4G/4G+ de 110 Go utilisable en France métropolitaine. De plus, votre connexion Internet vous accompagnera également en voyage, car un bonus de 18 Go/mois est alloué pour l'Europe et les Départements d'Outre-Mer.

En ce qui concerne les appels, les SMS et les MMS, vous bénéficierez d'une consommation illimitée, que vous soyez en métropole, dans les DOM ou en Europe. Vous aurez également accès aux nombreux avantages offerts par Free, tels que le Free wifi illimité en France métropolitaine, l'application Free Ligue 1 Uber Eats avec un accès premium inclus sans frais supplémentaires, ainsi que la compatibilité eSIM.

JE PROFITE DE L'OFFRE

Un forfait illimité à 4.99€, c'est possible avec Free Mobile

Si vous n'avez pas l'utilité d'une grosse enveloppe Web mais désirez profiter de l'illimité pour vos communications, Free a ce qu'il faut. Grâce à l'option Booster proposée avec le forfait Free 2h à 2€, vous pourrez en effet bénéficier d'une offre mobile illimitée à seulement 4.99€ par mois sans engagement et sans condition de durée. Pour rentrer dans les détails, ce forfait Free avec option booster inclut :