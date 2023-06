Samsung Galaxy S22 Ultra : Profitez d'une réduction massive et obtenez-le à 705€ seulement chez ce marchand !

Le Samsung Galaxy S22 Ultra est l'avant dernier-né de la gamme Galaxy S de Samsung. Il est sorti en Février 2022 sur le marché de l'ultra haut de gamme et se présente parmi les meilleures ventes de 2022. En effet, ce smartphone ne déçoit pas en termes de performances et de fonctionnalités avancées. Bien que le Samsung Galaxy S23 Ultra est venu le remplacer, ce smartphone reste hyper intéressant, polyvalent, compétitif. C'est un parfait compromis entre puissance/prix grâce à la venue du S23 Ultra. Le Galaxy S22 Ultra est sorti au prix 1259€ il y a 1 an et demi, il est actuellement proposé à un prix exceptionnel de 705€ avec le code de réduction PAN12400, ce smartphone haut de gamme offre un rapport qualité-prix remarquable.

Les caractéristiques impressionnantes du Samsung Galaxy S22 Ultra

Écran : 6,8 pouces Dynamic AMOLED 2X , résolution QHD+ (3200 x 1440 pixels), taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz

, résolution (3200 x 1440 pixels), taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz Processeur : Exynos 2200 ou Qualcomm Snapdragon 8 Gen1 (selon la région)

Mémoire vive (RAM) : 12 Go ou 16 Go

Stockage interne : 128 Go, 256 Go, 512 Go ou 1 To (selon la version)

Appareil photo principal : Quadruple capteur - 108 MP (principal) + 12 MP (ultra grand-angle) + 10 MP (téléobjectif 3x) + 10 MP (téléobjectif 10x)

(principal) + 12 MP (ultra grand-angle) + 10 MP (téléobjectif 3x) + 10 MP (téléobjectif 10x) Caméra frontale : 40 MP

Batterie : 5 000 mAh avec charge rapide 45 W, charge sans fil et charge inversée

Les caractéristiques du Samsung Galaxy S22 Ultra sont à la hauteur de se qu'on peut attendre d'un smartphone de cette gamme. En effet, au cœur du Galaxy S22 Ultra se trouve un processeur ultra-puissant le Qualcomm Snapdragon 8 Gen1, offrant une vitesse de traitement et une réactivité optimales pour une expérience utilisateur fluide. De plus, l'écran AMOLED 120hz, de 6,8 pouces du Samsung Galaxy S22 Ultra est tout simplement époustouflant. Doté d'une résolution QHD+ et d'une technologie d'affichage avancée, il offre des couleurs vives, des contrastes profonds et une netteté incroyable. Que vous regardiez des vidéos, jouiez à des jeux ou naviguiez sur le Web, vous serez immergé dans une expérience visuelle captivante grâce à sa taille gigantesque. En termes de capture d'images, le Galaxy S22 Ultra est équipé d'un système de caméra polyvalent. Ses capteurs haute résolution et ses fonctionnalités avancées vous permettent de capturer des photos et des vidéos d'une qualité exceptionnelle, même dans des conditions de faible luminosité. Enfin, la batterie du Samsung Galaxy S22 Ultra de 5000 mAh offre une autonomie généreuse pour répondre à tous vos besoins quotidiens. De plus, grâce à la technologie de charge rapide, vous pouvez recharger votre smartphone de 0% à 80% en seulement 45 min.

Promo Samsung Galaxy S22 Ultra : L'Ultra haut de gamme à portée de main

Rakuten casse complètement le prix du Samsung Galaxy S22 Ultra et le fait passer à presque 700€. Pour un smartphone sorti l'année dernière à 1259€ qui reste très performant, c'est un très bon prix ! Le Galaxy S22 Ultra est actuellement à 705€, profitez-en vite !