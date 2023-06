OnePlus 11 : C'est les soldes ! Ce OnePlus haut de gamme se retrouve sous la barre des 630€ avec un coupon de réduction !

Le OnePlus 11 est un smartphone sorti par la marque OnePlus en 2023 au prix de 849€. C'est un smartphone haut de gamme est équipé des composants de dernières générations ! En effet, il possède un grand écran de super qualité, un processeur ultra puissant, une caméra principale excellente et une autonomie époustouflante. Le OnePlus 11 répond donc aux attentes que l'on peut avoir d'un smartphone de cette gamme. Retrouvez-le actuellement à seulement 629€ sur Rakuten !

Les caractéristiques principales du OnePlus 11

Écran : AMOLED de 6,7 pouces, 1440x3216 pixels 120 Hz

AMOLED de 6,7 pouces, 1440x3216 pixels 120 Hz Processeur : Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 RAM : 8 ou 16 Go de mémoire vive extensibles

8 ou 16 Go de mémoire vive extensibles Stockage : 128 ou 256 Go de stockage interne non extensibles

128 ou 256 Go de stockage interne non extensibles Caméras arrières : Triple capteur photo 50+48+32 mégapixels

Triple capteur photo 50+48+32 mégapixels Capteur frontal : 16 mégapixels

16 mégapixels Batterie : 5000 mAh compatible charge rapide 100 watts

Le OnePlus 11 est un smartphone qui ne fait aucun compromis. Il est équipé d'un écran AMOLED de 6,7 pouces, offrant une résolution de 1440x3216 pixels et un taux de rafraîchissement de 120 Hz pour une utilisation fluide et immersive au quotidien. En termes de performances, le OnePlus 11 ne déçoit pas. Il est équipé du Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, réputé pour sa rapidité et ses performances remarquables. L'appareil photo du OnePlus 11 est tout aussi impressionnant que le reste de ses caractéristiques. Il est doté d'un système de triple caméra arrière de 50+48+32 mégapixels, qui capture des photos détaillées et lumineuses, même en conditions de faible luminosité. Pour finir, son autonomie est également impressionnante. Il est équipé d'une batterie de 5000 mAh qui vous permettra tenir plus d'1 journée en utilisation normale. Le OnePlus 11 est également compatible avec la charge rapide 100w qui permet de recharger complètement votre smartphone en 27 minutes !

La promotion du OnePlus 11 sur Rakuten

On pouvait déjà le retrouver, il y a moins d'1 mois à 728€ sur Rakuten ce qui était une super réduction. Désormais, nous pouvons le retrouver à seulement 659€ chez le même marchand grâce au coupon de réduction RAKUTEN30 ! Malheureusement, cette offre ne va pas durer, alors n'hésitez plus ! De plus, si vous souhaitez revendre votre ancien smartphone, c'est possible sur Rakuten ! Il vous suffit de suivre les instructions sur la page du OnePlus 11 sur Rakuten ! En supplément si vous faites partie du ClubR, vous pouvez bénéficier de 32,95€ de réduction sur votre prochaine commande !