Avec 210 Go à moins de 20 €/mois, ce maxi forfait mobile sans engagement est parfait pour les datavores

Les vacances, c’est généralement la période au cours de laquelle on profite le plus de sa connexion. Que ce soit pour partager ses photos et vidéos sur les réseaux sociaux, pour faire des appels vidéo avec ses proches pendant les voyages ou encore pour streamer des séries à longueur de jour, Internet est indispensable. Afin de ne pas vous retrouver à court de data, Coriolis propose donc un maxi-forfait sans engagement particulièrement avantageux. Attention bon plan !

210 Go à pleine vitesse en France et 25 Go à l’étranger

Idéal pour tous ceux qui consomment beaucoup de data, ce forfait Brio Liberté de Coriolis Telecom donne accès à une enveloppe web de 210 Go d'internet en 4G/4G+ pour chaque mois. Vous pouvez utiliser ce volume en toute liberté dans toute la France métropolitaine via le réseau mobile de l’opérateur SFR. Le débit offert peut atteindre 200 Mb/s dans les zones couvertes par la 4G/4G+ de SFR. Et si vous êtes dans une zone couverte par la 5G de l’opérateur, vous pouvez profiter, sans frais supplémentaire, d’un débit pouvant aller jusqu’à 1 Gb/s. Une fois les 210 Go épuisés, vous pouvez encore profiter d’un accès internet en débit réduit jusqu’à la prochaine échéance. Ce qui est une assez bonne nouvelle. Par ailleurs, avec ce forfait mobile, vous disposez également de 25 Go utilisables chaque mois depuis l'UE et les DOM/COM. Pour les voyages dans ces zones, c’est économique et pratique.

L’illimité pour vos appels, SMS et MMS

Avec le forfait Brio Liberté 210 Go, appelez vos proches sans compter. Que vous soyez en France ou en déplacement dans l'UE et les DOM/COM, vos appels vers les fixes et mobiles sont illimités. De même, vous pouvez envoyer autant de SMS et MMS que vous le souhaitez en France métropolitaine et depuis l'UE et les DOM/COM. Un moyen simple et efficace de rester en contact avec vos proches, où que vous soyez. Précisons cependant que le nombre maximum de correspondants/destinataires différents autorisés est plafonné à 99 par mois.

Plusieurs avantages inclus

En choisissant le forfait Brio Liberté, vous bénéficiez également de plusieurs avantages inclus, comme la présentation du numéro, la prise en charge du double appel, l’option Modem et la VoLTE/VoWiFi pour les smartphones compatibles.

19,99 €/mois sans condition de durée et sans engagement

Le forfait Brio Liberté 210 Go de Brio Liberté est proposé à 19,99 €/mois. Ce tarif est fixe et n’évolue pas, même après 1 an. De plus, il s’agit d’une offre sans engagement. Vous avez donc la possibilité de la résilier à tout moment sans avoir à payer de frais.

Voici un rapide tour d'horizon des caractéristiques de ce forfait :

210 Go d'internet en 4G/4G+/5G

25 Go utilisables en UE/DOM/COM

Appels illimités vers les fixes et mobiles en France et depuis l'UE et DOM/COM

SMS et MMS illimités en France et depuis l'UE et DOM/COM

Option 5G incluse

Ne manquez donc pas cette offre exceptionnelle et souscrivez dès maintenant au forfait Brio Liberté 210 Go de Coriolis Télécom. C'est simple, rapide et sans engagement.

