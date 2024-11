Annonce des Samsung Galaxy S25, une nouvelle date est avancée

Il y a quelques jours de cela, un formulaire était disponible pour des personnes susceptibles d’être intéressées par des précommandes pour les futurs smartphones Samsung Galaxy S25. Ce document évoquait une annonce qui pourrait avoir lieu le 5 janvier prochain, soit à peine quelques jours avant le salon du CES de Las Vegas qui débutera officiellement le 7 janvier. Rappelons que les Galaxy S24 ont été présentés le 17 janvier 2024. Par rapport au 5 janvier, Samsung aurait donc avancé sa date de présentation officielle ?

Or, selon un leaker réputé, Max Jambor, il n’en serait rien. En effet, d’après lui, les smartphones Samsung Galaxy S25 seront officiellement annoncés le 22 janvier. Le choix de cette date n'est pas anodin. Samsung maintiendrait ainsi sa tradition des lancements hivernaux le mercredi, comme pour les deux dernières générations. En outre, cette programmation permet également à la marque coréenne de se positionner après le Consumer Electronics Show (CES) de Las Vegas, évitant ainsi toute concurrence médiatique directe. En effet, si la marque annonçait ses nouveaux modèles haut de gamme juste avant ce rendez-vous mondial, le message serait trop vite oublié, écrasé par les annonces du CES.

La nouvelle série devrait comprendre quatre modèles : le Galaxy S25 standard, le Galaxy S25 Plus, le Galaxy S25 Ultra, et une nouvelle version baptisée Galaxy S25 Slim. Cette dernière pourrait être lancée en série limitée pour tester la réaction du marché face à un format plus fin.

Des caractéristiques techniques prometteuses

Les dimensions des nouveaux modèles révèlent une évolution vers des appareils plus compacts. Selon des fuites sérieuses récentes, le Galaxy S25 standard mesurerait 146,94 x 70,46 x 7,25 mm, le Galaxy S25 Plus 158,44 x 75,79 x 7,35 mm, et le Galaxy S25 Ultra 162,82 x 77,65 x 8,25 mm. Les écrans varieraient de 6,2 pouces pour le modèle de base à 6,9 pouces pour l'Ultra. Côté performances, les pronostiqueurs ne sont pas d’accord. Certains affirment que la série des Galaxy S25 embarquera uniquement le processeur Snapdragon 8 Elite pour tous les modèles et quel que soit le marché, alors que d’autres pensent qu’il y aura une scission entre les appareils vendus aux États-Unis (dotés du chipset Qualcomm) et ceux disponibles en Europe, où les Galaxy S25 et Galaxy S25 Plus pourraient intégrer la puce Exynos 2500 de Samsung. La mémoire vive pourrait atteindre 16 Go sur certains modèles, permettant une gestion optimale du multitâche.

Enfin, la partie photo devrait également évoluer, particulièrement sur le S25 Ultra. Ce dernier pourrait recevoir de nouveaux capteurs de 50 mégapixels pour l'ultra grand-angle et le téléobjectif secondaire, une amélioration significative par rapport aux 12 et 10 mégapixels actuels. Les coloris proposés incluront le noir, le bleu, le vert et le titane, avec des teintes exclusives disponibles sur la boutique en ligne de Samsung.