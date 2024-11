Samsung Galaxy S25 : une sortie anticipée et des nouveautés majeures pour 2025 ?

Selon ce qui ressemblerait à un formulaire d’enquête en ligne dont la destination s’adresse à des personnes qui sont susceptibles d’être intéressé par des précommandes, on comprend que les nouveaux smartphones de la série S, donc les Galaxy S25, seront annoncés le 5 janvier 2025. Rappelons que la série Galaxy S24 a été officialisé le 17 janvier 2024. Si elle se confirme, cette sortie anticipée marquerait un changement stratégique pour Samsung, qui devance ainsi la période habituelle de présentation de ses flagships. Cette décision pourrait être motivée par la volonté de maintenir son avance sur le marché des smartphones haut de gamme, face à une concurrence de plus en plus active en début d'année.

En effet, les téléphones haut de gamme ont été annoncé officiellement en avance par rapport à l’année dernière notamment à cause, ou grâce, à l’arrivée sur le marché de la nouvelle puce Qualcomm Snapdragon 8 Elite dont de nombreux modèles font sien.

Le document fait état d’une remise de 10% pour les clients participants à l’enquête et signalant les potentiels problèmes ou attentes pour les prochains modèles haut de gamme de la marque sud-coréenne.

Quelles configurations pour les Galaxy S25 ?

Le Galaxy S25 Ultra, fer de lance de cette nouvelle série, devrait bénéficier d'évolutions significatives. L'appareil disposerait d'un écran légèrement plus grand de 6,86 pouces, contre 6,79 pouces pour son prédécesseur, accompagné de bordures plus fines mesurant 2,3 mm d'épaisseur. La partie photo connaîtra également des améliorations notables avec l'introduction d'un téléobjectif à ouverture variable et un second capteur zoom de 50 mégapixels, remplaçant l'actuel module 12 mégapixels.

Samsung prévoirait, en outre, d'introduire un nouveau modèle baptisé Galaxy S25 Slim au printemps 2025. Cette version plus fine rejoindra la gamme quelques mois après le lancement initial et se distinguera notamment par son capteur principal de 200 mégapixels, emprunté aux versions Ultra.

Des performances accrues pour l'intelligence artificielle

Les caractéristiques techniques promettraient une montée en puissance significative. Le Galaxy S25 Ultra pourrait embarquer jusqu'à 16 Go de RAM, contre 12 Go actuellement, optimisant ainsi les capacités de multitâche et le traitement des fonctionnalités d'IA. Nous verrons si Samsung propose de nouvelles fonctions ou compte s’appuyer sur celles déjà proposées au sein notamment des Galaxy Z Fold6, Galaxy Z Flip6 et de la série Galaxy S24. Le stockage bénéficierait de la technologie UFS 4.1, permettant des vitesses de transfert plus rapides et de nouvelles possibilités comme l'enregistrement direct de vidéos 4K sur un disque dur externe.

Un design affiné et de nouvelles teintes

Le constructeur aurait opté pour une esthétique plus arrondie sur le Galaxy S25 Ultra, tout en conservant une face avant plane. Les coloris dévoilés pour ce modèle premium s'articulent autour de quatre déclinaisons en titane : gris, noir, bleu et argent. Samsung devrait proposer des teintes exclusives supplémentaires sur son site officiel, comme à son habitude.

L'interface utilisateur évoluera également avec l'intégration d'Android 15 et de la surcouche One UI 7. Samsung devrait logiquement maintenir sa promesse de sept années de mises à jour logicielles, identique à la génération S24. L'assistant vocal Bixby pourrait par ailleurs s'enrichir de nouvelles fonctionnalités d'IA générative, selon les déclarations de Won-joon Choi, vice-président exécutif de la division mobile.

Toutes ces rumeurs restent, à date, hypothétique mais il ne reste plus beaucoup de temps à patienter avant d’en avoir la confirmation ou l’infirmation.