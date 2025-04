L'iPhone 17 Air : un design qui fait déjà débat

Selon les images partagées par le leaker Majin Bu, ce nouvel iPhone se distinguerait par une silhouette particulièrement fine, mais aussi par un module photo arrière nettement plus proéminent que sur les générations précédentes.

Ce design pourrait diviser les fans de la marque à la pomme, habitués à des lignes plus épurées. L'imposant bloc optique semble en effet en marge avec la recherche d'harmonie qui caractérise habituellement les produits Apple. D'après les premières réactions sur les réseaux sociaux, cette protubérance photographique suscite déjà des interrogations quant à l'équilibre de l'appareil lorsqu'il est posé sur une surface plane, un problème que les utilisateurs d'iPhone connaissent depuis plusieurs générations mais qui pourrait s'accentuer avec ce nouveau modèle.

In China, a store is using the CAD models I provided to show people how the various iPhone 17 models differ from older models pic.twitter.com/ZVug7ksAWC

— Majin Bu (@MajinBuOfficial) April 21, 2025