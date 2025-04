Le Samsung Galaxy S25 edge se dévoile : prix européens et caractéristiques en fuite

D'après les données observées par le site 91mobiles sur les plateformes Zanetti shop et Epto, le Galaxy S25 edge serait proposé à partir de 1361,41 euros pour la version 256 Go, tandis que la variante 512 Go atteindrait 1487,99 euros. Des tarifs légèrement plus élevés que ceux évoqués dans de précédentes rumeurs, qui placent définitivement ce smartphone dans le segment très haut de gamme.

Une date de lancement qui se précise

Initialement pressenti pour une présentation en avril, le lancement du Galaxy S25 edge aurait finalement été reporté au 13 mai 2025. Cette information reste toutefois à confirmer, Samsung n'a effectivement fait aucune annonce officielle à l’heure de l’écriture de ces lignes concernant ce nouveau modèle. Si cette date se confirme, le constructeur devrait dévoiler simultanément ce smartphone sur le marché indien et dans le reste du monde.

Le Galaxy S25 edge détonne avec son design particulièrement travaillé, avec une épaisseur de seulement 5,82 mm et un poids contenu de 162 grammes. Des caractéristiques qui en feraient l'un des smartphones les plus fins du marché actuel, tout en conservant des performances de premier ordre.

Des caractéristiques techniques prometteuses

Sur le plan technique, les fuites suggèrent que le Galaxy S25 edge serait équipé du processeur Snapdragon 8 Elite, la puce la plus puissante de Qualcomm à ce jour. L'appareil disposerait également d'un écran AMOLED de 6,55 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, garantissant une fluidité optimale pour l'affichage.

La partie photo ne serait pas en reste avec un capteur principal impressionnant de 200 mégapixels. Cette configuration placerait le Galaxy S25 edge parmi les références du marché en matière de photographie mobile, même si les performances réelles de ce capteur restent à évaluer.

Une autonomie qui soulève des questions

Avec 3900 mAh annoncés, le Galaxy S25 edge disposerait d'une batterie de capacité inférieure à celle du Galaxy S25 standard (4000 mAh). Cette réduction s'explique probablement par les contraintes liées à la finesse du châssis, mais cela pourrait avoir un impact sur l'autonomie quotidienne de l'appareil.

La puissance de charge rapide serait limitée à 25W, ce qui paraît modeste comparé aux solutions proposées par des concurrents comme Xiaomi, realme ou Oppo, par exemple, qui proposent des charges dépassant les 100W sur certains modèles. Cette limitation technique pourrait constituer un frein pour les utilisateurs exigeants en matière de recharge.

Les trois coloris annoncés - Titanium IcyBlue, Titanium Jetblack et Titanium Silver - confirment l'orientation premium de l'appareil, avec des finitions en titane qui devraient renforcer la robustesse tout en maintenant un poids contenu.