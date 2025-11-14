Apple reporte l’iPhone Air 2 : au plus tôt à 2027, sortira, sortira pas ?

Le lancement de l’iPhone Air 2 serait désormais repoussé à une date indéterminée. Certaines sources évoquent même le printemps 2027 comme la prochaine fenêtre de présentation possible, sans aucune confirmation officielle à ce stade. L’inverse aurait été particulièrement étonnant, Apple ne donnant jamais de feuille de route pour ses produits à venir.

Il semble bien qu’Apple peine à trouver le bon équilibre pour sa gamme de smartphones, la place du modèle Air demeurant incertaine, au même titre que les précédentes tentatives avec les versions mini ou Plus, qui n’avaient pas non plus rencontré le succès espéré. Plusieurs analystes estiment que l’iPhone Fold, prévu pour l’an prochain, pourrait s’imposer comme la véritable référence alternative, au détriment du concept Air. Si l’iPhone Air 2 n’est pas tout simplement annulé, il pourrait donc être introduit au printemps 2027, parallèlement aux modèles iPhone 18 et iPhone 18e.

Les raisons derrière ce report : ventes d é cevantes et repositionnement strat é gique

La principale explication avancée pour justifier ce changement de calendrier est le fait que les ventes de l’iPhone Air première génération sont clairement insuffisantes. D’après le rapport de The Information, Apple aurait récemment réduit considérablement ses commandes auprès de ses différents fournisseurs. Ce mauvais démarrage aurait également poussé Apple à revoir toute sa politique produit autour de la fameuse quatrième référence, traditionnellement réservée à des déclinaisons complémentaires (mini, Plus ou désormais Air), sans jamais réussir à séduire massivement le public.

Cette série d’échecs révèle une difficulté persistante pour la marque à proposer un smartphone intermédiaire capable de rivaliser avec les modèles phares déjà présents sur le segment. Selon le fabricant, la priorité serait désormais de trouver une solution capable de renouveler l’offre tout en clarifiant l’identité de chaque modèle proposé. Le marché étant déjà dominé par les versions Pro et Pro Max, Apple chercherait un positionnement pertinent pour la quatrième référence – sans répéter les erreurs du passé.