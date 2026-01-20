Asus arrête les smartphones : la fin des ROG Phone et Zenfone au profit d’une stratégie « All-in AI »

C’est une annonce que l’on n’aime pas voir mais force est de constater que la marque ne pouvait pas continuer comme cela. D’après Asus, il s’agit d’une « pause » dans le développement de smartphones, mais plusieurs déclarations internes vont plus loin en mentionnant qu’« aucun nouveau modèle de téléphone mobile » ne sera ajouté à l’avenir, ce qui renforce l’idée d’un arrêt durable plutôt que d’un simple ajustement temporaire.

Les précédentes rumeurs autour de la fin des Zenfone, démenties en 2023, sont cette fois confirmées par les décisions de 2026, alors que le Zenfone 12 Ultra (lancé en 2025) et le ROG Phone 9 FE restent les derniers modèles majeurs apparus sur le marché.

Asus assure toutefois aux utilisateurs que le support logiciel continue : mises à jour, correctifs de sécurité, garantie et service après‑vente resteront disponibles pour les smartphones déjà vendus, afin de ne pas fragiliser la base installée.

Un marché du smartphone saturé face à l’attrait des serveurs IA

Selon le fabricant, ce repositionnement répond à un constat économique : malgré des produits salués pour leurs capacités, notamment sur le segment du gaming mobile, les volumes de ventes de smartphones Asus restaient limités et ne permettaient plus de rentabiliser des investissements R&D jugés très importants.

Le groupe évoque une concurrence particulièrement incisive de la part de marques chinoises capables de proposer des fiches techniques agressives à des tarifs très maîtrisés, rendant la bataille commerciale difficile sur un marché déjà très saturé. Face à Samsung, Apple ou encore Xiaomi, Zenfone et ROG Phone occupaient finalement une niche réduite, bien loin des chiffres de ventes massifs nécessaires pour amortir les coûts de développement d’une nouvelle plateforme mobile.

Dans le même temps, Asus constate une accélération spectaculaire de ses activités autour des serveurs IA et de ce que l’entreprise appelle « IA physique », c’est‑à‑dire l’intégration de capacités d’intelligence artificielle dans des équipements concrets comme les serveurs, les PC professionnels, les robots ou les futures lunettes connectées.

Pour Asus, les revenus tirés des serveurs haute performance ont dépassé les prévisions, au point de représenter environ 20% du chiffre d’affaires total en 2025, après une croissance annuelle supérieure à 100% sur le troisième trimestre selon les chiffres cités par la direction. Asus annonce ainsi un revenu global d’environ 738,91 milliards de TWD en 2025, en progression d’environ 26% par rapport à l’année précédente, et attribue une part significative de cette hausse au déploiement large de serveurs IA auprès de clients professionnels.

Dans ce contexte donc, la marque estime plus pertinent de concentrer ses ressources sur ces segments en expansion que de poursuivre la course aux flagships mobiles.

