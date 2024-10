Asus dévoilera le ROG Phone 9 le 19 novembre prochain

Pour la précédente série, le ROG Phone 8, la marque avait officiellement dévoilé ses nouveaux modèles gaming début janvier. Avec le fait que Qualcomm avance son calendrier de disponibilité et de présentation de son Soc haut de gamme, le Snapdragon 8 Elite, en l’occurrence, tous les fabricants vont proposer aussi une certaine anticipation par rapport aux précédentes séries. Ainsi, au cœur de ce nouveau modèle se trouve la puce Snapdragon 8 Elite, dernière née des processeurs mobiles de Qualcomm.

Cette puce promet des performances inédites grâce à son CPU Oryon de deuxième génération et son GPU Adreno optimisé. Les premiers benchmarks laissent entrevoir des scores impressionnants, positionnant potentiellement le ROG Phone 9 comme l'un des smartphones les plus puissants du marché à son lancement.

La marque a publié sur son site Internet deux images du ROG Phone 9. On peut voir que l’appareil reprend un peu le design des capteurs photo, au dos. Le mobile dispose d’une coque arrière qui porte la marque ROG et qui semble être animé, comme sur les précédentes versions.

Asus n'a pas encore dévoilé l'intégralité des spécifications techniques, mais certaines informations ont filtré. L'écran devrait bénéficier d'améliorations par rapport à la génération précédente, qui disposait déjà d'une dalle AMOLED de 6,78 pouces avec une définition Full HD+ et une fréquence de rafraîchissement de 165 Hz. Le constructeur pourrait opter pour un panneau de nouvelle génération offrant une luminosité accrue et une consommation énergétique réduite.

Côté mémoire et stockage, la version haut de gamme du ROG Phone 9 pourrait embarquer jusqu'à 24 Go de RAM et 1 To d'espace de stockage interne. Ces caractéristiques, si elles se confirment, placeraient l'appareil parmi les plus généreusement dotés du marché en termes de capacités.

La recharge rapide serait maintenue à 65W en filaire, une puissance déjà présente sur le ROG Phone 8. Cette information suggère qu'Asus n'apporterait pas de modifications majeures à la batterie, qui devrait conserver une capacité similaire aux 5 500 mAh du modèle actuel.

L'intelligence artificielle au service du jeu

Asus semble accorder une importance particulière aux fonctionnalités d'intelligence artificielle pour cette nouvelle itération. Le slogan « AI on, game on » utilisé dans la communication autour du ROG Phone 9 laisse présager l'intégration de nouvelles fonctions basées sur l'IA pour améliorer l'expérience de jeu.

Ces fonctionnalités pourraient s'inspirer de celles introduites sur d'autres smartphones récents, comme la reconnaissance de texte dans les jeux ou l'amélioration du son lors des appels. Il est également possible qu'Asus développe des fonctions d'IA spécifiques pour optimiser les performances en jeu ou faciliter certaines tâches liées au gaming mobile.

Asus prévoit un lancement mondial pour le ROG Phone 9, bien que les dates de sortie et les prix varieront selon les marchés. Comme pour les générations précédentes, plusieurs versions du téléphone devraient être proposées, avec des configurations de mémoire et de stockage différentes. Une version « Pro » pourrait également être au programme, offrant des fonctionnalités supplémentaires pour les utilisateurs les plus exigeants.