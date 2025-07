Bon plan : le smartphone durable Fairphone (Gen 6) en promo chez Sosh et Orange pour son lancement

Vous cherchez un smartphone qui vous accompagnera pendant des années ? Vous voulez payer un prix raisonnable sans sacrifier les performances ? Bonne nouvelle : Orange et sa filiale low cost Sosh viennent de dévoiler des offres de lancement sur le tout nouveau Fairphone (Gen 6). Grâce à des réductions exceptionnelles combinant remises immédiates et bonus reprise, vous pouvez obtenir ce modèle éthique et durable à moindre coût. Envie d’en savoir plus ? Lisez la suite, ça risque de vous plaire !