C’est le meilleur smartphone au monde ? Ces experts ont enfin tranché…

Le Honor Magic 7 Pro vient de sortir aux côtés de son petit frère, le Magic 7 Lite. Si le Magic 7 Lite a eu le droit d’être testé rapidement par Dxomark, obtenant une médaille d’or pour sa batterie d’exception, nous attendions que le site expert livre également un avis sur le Magic 7 Pro. Après des semaines d’attente, c’est maintenant chose faite.

Alors, verdict ?

Caractéristiques techniques du Honor Magic 7 Pro

Écran : AMOLED 6,8 pouces, 1280 x 2800 pixels, 120 Hz

AMOLED 6,8 pouces, 1280 x 2800 pixels, 120 Hz Processeur : Qualcomm Snapdragon 8 Elite

Qualcomm Snapdragon 8 Elite RAM : 12 Go de mémoire vive extensibles

12 Go de mémoire vive extensibles Stockage : 512 Go d’espace de stockage non extensibles

512 Go d’espace de stockage non extensibles Triple capteur photo : 50+50+200 mégapixels

50+50+200 mégapixels Capteur photo selfie : 50 mégapixels capteur ToF 3D

mégapixels capteur ToF 3D Batterie : 5270 mAh avec charge 100W et sans fil à 80W

5270 mAh avec charge 100W et sans fil à 80W Système : Android 15 avec une surcouche logicielle MagicOS 9

Eh bien, pour commencer, il faut préciser que seul l’écran du Honor Magic 7 Pro a été évalué pour le moment. Ajoutons à titre de comparaison que le Magic 6 Pro avait été élu numéro 1 dans cette catégorie et est toujours actuellement au deuxième rang.

Malheureusement, ce n’est pas le Magic 7 Pro qui a le droit de le devancer !

Attention, il arrive tout de même avec le 6ᵉ meilleur score de la catégorie et est devancé par seulement 10 appareils, dont son aîné, le reste étant exclusivement des très haut de gamme Samsung et Google. Cela lui permet donc de se placer devant Apple et d’obtenir une médaille d’or !

Une position plus qu’honorable, mais qui n’a évidemment pas le même « peps » qu’une place en haut du podium.

Toutefois, nuançons légèrement cela, car le Honor Magic 7 Pro est disponible pour un prix plus avantageux, par rapport aux appareils de la concurrence, notamment de Samsung et Apple !

De sont côté, le Honor Magic 6 Pro maintient encore sa place de leader en étant toujours l’un des rares smartphones à se positionner dans le top 3 de toutes les catégories de ce site de référence dans l’évaluation approfondie des smartphones.

De notre côté, nous avons donné 5 étoiles à l’appareil, soit la note maximale.

