C'est le meilleur smartphone au monde d'après ce laboratoire d'analyses techniques

Le meilleur smartphone au monde… Sous ce titre un tantinet enfantin se cache pourtant une réalité pragmatique : il est effectivement possible de quantifier.

Et dans le domaine, c’est Dxomark la référence, puisque leurs experts testent les smartphones les plus récents avec des protocoles rigoureux.

Le grand gagnant est…

Pour ceux qui suivent régulièrement nos articles, ce ne sera pas une surprise car nous en avons déjà parlé plusieurs fois, mais le gagnant chez Dxomark, c’est-à-dire celui qui propose la meilleure moyenne, ce n’est ni un Samsung, ni un Apple, mais le Honor Magic 6 Pro.

Le Magic 6 Pro n’est même pas le dernier Honor de la gamme en date, puisqu’il s’agit du 7. Une véritable prouesse pour ce smartphone qui reste numéro 1 depuis février 2024.

Après avoir été numéro 1 dans toutes les catégories, voici ses différents classements actuels : 1er en selfie

2e en audio

5e en batterie

5e en écran

6e en caméra

Des places qui restent excellentes, et puisqu’aucun smartphone ne réussit à se classer aussi bien dans un ensemble de catégories, il reste le smartphone le plus polyvalent.

Nous lui avons donné 5/5 dans notre test, n'hésitez pas à le lire si vous êtes intéressé par ce modèle.

Le Honor Magic 6 Pro est-il accessible ?

En plus d’être très bien classé, le Magic 6 Pro est un smartphone bien moins cher que ceux d’Apple, Samsung ou encore Google.

C’est même d’après nous le meilleur rapport qualité-prix de sa catégorie depuis presque deux ans.

Vous pouvez le trouver sur de nombreuses boutiques en ligne, mais notez que c’est auprès de Rakuten, Boulanger et RED by SFR qu’il est le plus rentable actuellement.