C’est le meilleur smartphone au monde (et pas cher), mais il va être remplacé dans quelques semaines

Le Honor Magic 6 Pro n’est pas un simple excellent smartphone. C’est, à ce jour, celui qui affiche la meilleure moyenne globale sur DxOMark, toutes catégories confondues. Photo, écran, audio, autonomie : aucun autre modèle n’est aussi régulier à haut niveau.

DxOMark ne sacre pas un smartphone sur une fiche marketing, mais sur des tests mesurés, reproductibles et comparables.

Pourquoi le Magic 6 Pro domine encore la concurrence

Là où beaucoup de smartphones brillent dans un domaine précis, le Magic 6 Pro est le roi de la polyvalence. Son écran OLED LTPO très lumineux, son module photo extrêmement constant, son autonomie solide et ses performances haut de gamme en font un appareil sans véritable point faible.

Nous l’avons d’ailleurs évalué dans notre test complet du Honor Magic 6 Pro, avec une note maximale, tant l’équilibre proposé est rare, même face à des modèles bien plus chers chez Apple ou Samsung.

✅ Ce qui fait sa force Meilleure moyenne DxOMark toutes catégories

Écran et photo de niveau ultra premium

Autonomie solide et stable

Prix bien inférieur aux flagships concurrents ⚠️ À savoir Fin de cycle produit imminente

Version import selon le vendeur

Un prix très attractif avant l’arrivée du Magic 8 Pro

Actuellement proposé autour de 729,98 € sur Rakuten, avec paiement en 4 fois sans frais via PayPal, le Magic 6 Pro coûte plusieurs centaines d’euros de moins que ses rivaux directs, tout en offrant une fiche technique plus homogène.

Mais cette excellente opportunité correspond aussi à un moment charnière. Le Honor Magic 8 Pro est attendu dans les prochaines semaines, et Honor aura à cœur de reprendre la couronne que le Magic 7 Pro n’avait pas réussi à obtenir.