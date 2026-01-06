C’est le meilleur smartphone au monde (et pas cher), mais il va être remplacé dans quelques semaines

Le Honor Magic 6 Pro n’est pas un simple excellent smartphone. C’est, à ce jour, celui qui affiche la meilleure moyenne globale sur DxOMark, toutes catégories confondues. Photo, écran, audio, autonomie : aucun autre modèle n’est aussi régulier à haut niveau.
DxOMark ne sacre pas un smartphone sur une fiche marketing, mais sur des tests mesurés, reproductibles et comparables.
Pourquoi le Magic 6 Pro domine encore la concurrence
Là où beaucoup de smartphones brillent dans un domaine précis, le Magic 6 Pro est le roi de la polyvalence. Son écran OLED LTPO très lumineux, son module photo extrêmement constant, son autonomie solide et ses performances haut de gamme en font un appareil sans véritable point faible.
Nous l’avons d’ailleurs évalué dans notre test complet du Honor Magic 6 Pro, avec une note maximale, tant l’équilibre proposé est rare, même face à des modèles bien plus chers chez Apple ou Samsung.
✅ Ce qui fait sa force
- Meilleure moyenne DxOMark toutes catégories
- Écran et photo de niveau ultra premium
- Autonomie solide et stable
- Prix bien inférieur aux flagships concurrents
⚠️ À savoir
- Fin de cycle produit imminente
- Version import selon le vendeur
Un prix très attractif avant l’arrivée du Magic 8 Pro
Actuellement proposé autour de 729,98 € sur Rakuten, avec paiement en 4 fois sans frais via PayPal, le Magic 6 Pro coûte plusieurs centaines d’euros de moins que ses rivaux directs, tout en offrant une fiche technique plus homogène.
Mais cette excellente opportunité correspond aussi à un moment charnière. Le Honor Magic 8 Pro est attendu dans les prochaines semaines, et Honor aura à cœur de reprendre la couronne que le Magic 7 Pro n’avait pas réussi à obtenir.
Acheter le Magic 6 Pro, c’est miser sur le meilleur rapport qualité-prix du très haut de gamme, juste avant un changement de génération.