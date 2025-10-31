Le Honor Magic 6 Pro est, à ce jour, le smartphone le mieux noté par DxOMark quand on prend en compte l’ensemble de ses critères de test. Une prouesse rare, qui se maintient.

DxOMark est à l'origine un expert de la photographie, toutefois l'entreprise ne juge pas seulement la qualité photo des smartphones, mais l’expérience globale : affichage, audio, autonomie, performances et autonomie.

Sur ces aspects, le Honor Magic 6 Pro est une référence, égalant voire surpassant certains modèles bien plus onéreux bientôt deux ans après sa sortie.

Un résultat que nous avions déjà souligné dans notre précédent article consacré à sa réussite : le meilleur smartphone du monde n’est pas forcément le plus cher.

Pourquoi il reste une référence absolue

Le Magic 6 Pro impressionne particulièrement par son équilibre, par sa polyvalence exceptionnelle.

Son processeur Snapdragon 8 Gen 3 permet une fluidité exemplaire, son écran OLED LTPO 120 Hz brille par sa précision, et sa batterie de 5600 mAh garantit une autonomie supérieure à la moyenne.

La charge rapide 80W, associée à une recharge sans fil 66W, complète le tableau de ce modèle modèle ultra abouti.

En photo, le triple capteur de 50 Mpx offre des clichés détaillés, naturels et lumineux. Le téléobjectif périscopique assure un zoom efficace, tandis que le mode portrait se rapproche des standards des appareils professionnels.

✅ Points forts Meilleure moyenne DxOMark à ce jour

Écran et autonomie exemplaires

Prix compétitif pour un modèle premium ⚠️ Points faibles Poids un peu élevé (environ 225 g)

Interface MagicOS perfectible

Si vous cherchez un smartphone équilibré et surtout durable, ce modèle est une valeur sûre. Vous pouvez d’ailleurs consulter notre test complet du Honor Magic 6 Pro pour découvrir ses performances en détail.

Le Magic 7 Pro n’a pas fait aussi bien… mais le 8 Pro pourrait créer la surprise

Honor n’a pas réussi à reproduire l’exploit avec le Magic 7 Pro, légèrement en retrait sur la partie photo et autonomie. Mais tout indique que la marque prépare un retour en force avec le futur Honor Magic 8 Pro, attendu en 2025.

Nouveaux capteurs, design repensé et processeur plus efficient : ce modèle pourrait bien remettre Honor sur la première marche du podium.

Si le Magic 7 Pro n’a pas brillé comme son prédécesseur (mais attention le smartphone en lui-même est excellent), le 8 Pro pourrait à nouveau faire trembler les leaders du marché. Une évolution que les fans de la marque suivent déjà avec impatience.

Un smartphone d’exception, à un prix encore raisonnable

Le Magic 6 Pro reste proposé à un tarif plus bas que la plupart des flagships concurrents. Une stratégie qui confirme la volonté d’Honor de proposer le haut de gamme au juste prix.

Si vous cherchez d’autres modèles performants sans exploser votre budget, consultez notre guide des smartphones aux meilleurs rapports qualité-prix.

Faut-il encore acheter le Honor Magic 6 Pro en 2025 ?

Oui, sans hésitation. Même face à la concurrence, le Magic 6 Pro reste un modèle complet, puissant et durable. Et si son successeur promet déjà d’élever la barre, le champion actuel de la polyvalence.