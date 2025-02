MWC 2025 : Les grandes tendances et annonces attendues à Barcelone

Comme chaque année, le MWC se déroulera au centre de conventions Fira Barcelona Gran Via en Espagne. Contrairement aux éditions précédentes qui se tenaient généralement fin février, le MWC 2025 est programmé du 3 au 6 mars. Toutefois, les observateurs avertis savent que de nombreuses annonces importantes interviennent souvent dans les jours précédant l'ouverture officielle du salon.

Les principaux acteurs présents

Le MWC 2025 réunira un large éventail d'entreprises, des géants technologiques aux startups innovantes. Parmi les noms les plus notables figurent : Microsoft, Honor, Nothing (même si la marque n’aura pas de stand physique mais sera présenté sur celui de certains paramètres), Xiaomi, Samsung, Nubia (Red Magic), Motorola, realme, Qualcomm, MediaTek, TCL, Vivo, ZTE ou encore Huawei.

Si certaines marques profiteront de l'événement pour présenter des produits récemment lancés, d'autres réservent des annonces majeures pour l'occasion.

Les annonces attendues par marque

Fidèle à ses habitudes, Google devrait limiter les annonces majeures lors du MWC. La firme de Mountain View sera néanmoins présente pour permettre aux visiteurs de tester ses produits et logiciels, tout en distillant potentiellement quelques informations mineures durant l'événement.

Honor, qui a récemment lancé son Magic7 Pro doté d'un appareil photo particulièrement performant, tiendra un événement le 2 mars à 16h30 (heure d'Europe centrale). La marque y dévoilera son « Alpha Plan », centré sur ses dernières innovations en matière d'intelligence artificielle. Honor a également annoncé travailler sur une meilleure compatibilité avec l'écosystème iOS, suivant une tendance observée chez d'autres fabricants comme Oppo.

L'an dernier, Motorola avait impressionné avec ses concepts novateurs, notamment le Motorola Rizr et un téléphone pouvant s'enrouler autour du poignet. Bien que les plans précis de la marque pour cette édition restent flous, elle pourrait approfondir son modèle d'action étendu (Large Action Model) présenté lors du Lenovo World 2024.

Nothing fait monter la pression autour de sa prochaine série Phone 3a, qui sera officiellement dévoilée le 4 mars. D'après les informations disponibles, ces appareils arboreront un design distinctif et seront équipés d'un capteur principal de 50 mégapixels associé à un téléobjectif périscope de 50 mégapixels avec zoom optique 3x. On sait aussi que la série sera animée par un processeur Snapdragon de Qualcomm.

Samsung Display avait présenté l'an dernier divers concepts d'appareils pliables et enroulables. Pour cette édition, la firme coréenne pourrait offrir un nouvel aperçu de son futur Galaxy S25 Edge ou du mystérieux « Project Moohan », brièvement évoqués lors du dernier Galaxy Unpacked. Toutefois, aucune annonce majeure n'est attendue.

Après avoir marqué le CES 2025 avec son TCL 60 XE Nxtpaper 5G et sa touche Nxtpaper permettant de basculer vers un affichage plus confortable pour les yeux, TCL devrait profiter du MWC pour préciser la disponibilité de ses nouveaux appareils.

Xiaomi a déjà dévoilé le design de son Xiaomi 15 Ultra, un appareil qui semble accorder une place prépondérante à son module photo. Après un lancement en Chine le 27 février, la présentation mondiale est prévue pour le 2 mars. Considérant les performances remarquables de l'appareil photo du Xiaomi 14 Ultra, les attentes sont élevées pour ce nouveau modèle.

La marque chinoise ZTE organisera un événement intitulé « AI for All ZTE Devices New Products Launch Event » le 3 mars. Si les détails restent limités, notamment après le lancement récent du Nubia Z70 Ultra, l'accent sera manifestement mis sur les fonctionnalités d'intelligence artificielle.

L'IA au cœur des préoccupations

L'intelligence artificielle, justement, sera omniprésente dans les annonces du MWC 2025. MediaTek et Qualcomm ont récemment présenté de nouvelles puces de milieu de gamme intégrant des capacités d'IA, ce qui permettra à davantage de smartphones, y compris des modèles plus abordables, de prendre en charge des fonctionnalités d'IA directement sur l'appareil.

L'IA mobile devrait être disponible au-delà des appareils haut de gamme. Les visiteurs du MWC pourront observer comment les différents fabricants intègrent ces capacités dans leurs produits et services.