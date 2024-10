Ce marchand brade le prix du OnePlus 12 de 280 €… L’arrivée du OnePlus 13 n'est pas tombée dans l’oreille d’un sourd !

Le OnePlus 12 est le dernier très haut de gamme de la marque chinoise, en attendant la sortie prochaine du OnePLus13. Il est disponible en ce moment sur Rakuten pour 689 € avec une garantie de 2 ans, un chargeur, un film protecteur et une coque inclus dans l’achat !

Une offre des plus intéressantes étant donné que le prix du OnePlus 12 chez son constructeur est de 969 €. Cela fait donc une réduction de 280 € juste sur le tarif du smartphone, et cela, sans compter ce que vaudraient les accessoires inclus si on additionnait leurs prix !

Fiche technique du OnePlus 12

Écran : LTPO AMOLED, QHD+ (1440x3168) ,120 hz, de 6,82 pouces avec HDR10+ et Dolby Vision

LTPO AMOLED, QHD+ (1440x3168) ,120 hz, de 6,82 pouces avec HDR10+ et Dolby Vision Processeur : Qualcomm Snapdragon 8 Gen3

Qualcomm Snapdragon 8 Gen3 Mémoire RAM : 12Go, 16Go, 24Go de RAM LPDDR5X

12Go, 16Go, 24Go de RAM LPDDR5X Stockage interne : 256 Go ,512 Go,1To

256 Go ,512 Go,1To Caméra principale : 48 MP

48 MP Caméra frontale : 32 MP

32 MP Batterie : 5400 mAh avec charge rapide 100 W

Le OnePlus 12 propose un écran AMOLED LTPO de 6,82 pouces, capable d'ajuster son taux de rafraîchissement entre 1 et 120 Hz, offrant ainsi une qualité d'image en 1440 x 3168 bien au-dessus de la moyenne des smartphones haut de gamme avec ses 510 ppp (nombre de pixels par pouce) de résolution !

Équipé du puissant processeur Snapdragon 8 Gen 3, l'un des meilleurs sur le marché actuellement (voire même LE meilleur), il garantit des performances de très haut niveau. Selon la version, il dispose de 12 à 24 Go de RAM et jusqu'à 1 To de stockage interne, une capacité impressionnante qui fait également de lui un véritable monstre de puissance.

Côté photo, son système arrière intègre des capteurs de 50, 48 et 64 mégapixels, allié à des ouvertures focales excellentes, offrant une qualité d'image « professionnelle ». Il faut dire que cet appareil photo est le fruit d'une collaboration avec Hasselblad, célèbre marque d'appareils photo.

Quelle est l’offre proposée par Rakuten en ce moment ?

Vous pouvez trouver sur la plateforme japonaise une offre pour le OnePlus 12 à 689 €. Le OnePlus 12 y est proposé avec une garantie de 2 ans et, pour couronner le tout, un chargeur, un film protecteur et une coque sont inclus dans l’achat !

Une offre particulièrement intéressante, surtout quand on sait que le prix du OnePlus 12 chez son constructeur est de 969 €. Cela représente déjà une réduction de 280 € rien que sur le smartphone, sans même compter la valeur des accessoires fournis. Un excellent rapport qualité-prix pour ceux qui cherchent un ultra haut de gamme comparable à un Galaxy S24 Ultra de Samsung.