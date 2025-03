Ce marchand dévisse le prix du smartphone reconditionné le plus vendu d'Apple avec cette astuce

Quel est donc le smartphone reconditionné le plus vendu ?

Lancé en 2019, l’iPhone 11 est LE smartphone qui domine actuellement le marché du reconditionné en s'imposant comme le smartphone le plus vendu dans cette catégorie juste devant les iPhone 12 et 13 et le Galaxy S21 de Samsung !

Notons qu’en 2024, près de 20 % des smartphones achetés en France étaient d’occasion, ce qui fait de l’iPhone 11 un modèle particulièrement bien positionné, même vis-à -vis du neuf.

Pourquoi l’iPhone 11 reste une valeur sûre ?

Si l’iPhone 11 continue de séduire autant d’acheteurs, c’est parce qu’il coche toutes les cases d’un smartphone équilibré et efficace, mais à un prix bien plus accessible que les derniers modèles sortant aux alentours de 1000 €.

Aujourd’hui, des reconditionneurs comme CertiDeal proposent l’iPhone 11 à environ 150 €, un prix incomparable avec un iPhone 16 à 969 €. Et pourtant, dans la pratique, nous sommes peu à avoir besoin d’un modèle dernier cri pour notre utilisation au quotidien.

Cela est d’autant plus vrai qu’à l’utilisation, un iPhone 11 reste un véritable haut de gamme. Son écran Liquid Retina HD de 6,1 pouces, bien que moins défini que les modèles OLED récents, offre une excellente lisibilité et une colorimétrie toujours aussi adaptée au gaming ou streaming.

Sous le capot, la puce A13 Bionic et ses 4 Go de RAM assurent des performances fluides, même avec les applications et jeux récents. Malgré ces chiffres qui peuvent paraître modestes, Apple optimise ses appareils de manière particulièrement redoutable grâce à un ensemble très ergonomique entre RAM et processeur.

Côté photo, son double capteur de 12 MP (grand-angle + ultra grand-angle) produit des clichés de qualité, y compris en basse lumière grâce au mode Nuit.

À nouveau, pas besoin de 200 Mpx, car Apple reste une référence en matière de traitement d’image, ce qui permet d’améliorer instantanément le résultat via l’IA. Mais les deux points forts d’Apple en matière de capteurs photos restent les selfies et la vidéo, et c’est bien le cas ici !

Un choix écologique et économique

Acheter un iPhone 11 reconditionné est aussi un geste responsable. En prolongeant la durée de vie d’un appareil, on limite la production de déchets électroniques et l’extraction de ressources rares nécessaires à la fabrication des nouveaux modèles.

Cette aspect écologique invite de plus en plus de consommateurs soucieux de leur influence environnemental à se tourner vers cette pratique, d'autant qu'elle permet de faire des économies, liant l'utile à l'agréable.

D'ailleurs, ajoutons qu'Apple joue aussi un rôle clé dans le succès des modèles reconditionnés : l’iPhone 11 bénéficie encore de mises à jour logicielles, garantissant une expérience utilisateur fluide et sécurisée pour plusieurs années, permettant de se procurer un ancien modèle sans le désagrément qui pourrait aller avec en termes de compatibilité avec les applications récentes !

L’iPhone 11 à seulement 151 €

Parmi les enseignes proposant l’iPhone 11 à bon prix, c’est CertiDeal qui nous convainc le mieux en ce moment avec un prix à 151 €. Cela est dû à une petite astuce : le retrait du Face ID, une façon de faire baisser encore plus le prix de cet iPhone

L’un des gros avantages de CertiDeal est que son conditionnement est réalisé en France, dans ses propres laboratoires en Île-de-France. Chaque appareil est minutieusement testé, et remis en vente avec une garantie de 2 ans, ainsi qu’une option permettant de remplacer la batterie par une neuve.