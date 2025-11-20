Ce matin, le OnePlus 15 avec la meilleure batterie au monde pour un haut de gamme… et il est déjà à prix cassé

- publié le 20/11/2025 à 07h00

Bon plan du jour : OnePlus 15 à 695,99 € avec livraison gratuite et 7 € de remise avec le code PAND1006.

Le OnePlus 15 : autonomie record et performances musclées

OnePlus n’a pas fait les choses à moitié avec le OnePlus 15, car celui-ci embarque une batterie classée parmi les meilleures du marché selon plusieurs tests internes au constructeur.

Sa nouvelle architecture permet également une gestion thermique plus stable, un vieillissement réduit et une endurance exceptionnelle, faisant de ce modèle un candidat naturel aux longues journées d’utilisation intensive.

Le reste de la fiche technique suit la même philosophie : écran fluide, finition haut de gamme et puissance.

Une remise déjà active chez un vendeur pro

Le smartphone est proposé à 695,99 € en version 12/256 Go, un tarif plus bas que prévu pour un appareil aussi récent. L’offre inclut :

Livraison gratuite

7 € de réduction via le code PAND1006

34,80 € offerts en Super Points

Vendeur pro (4,5/5 sur plus de 1 000 ventes)

Il s’agit d’une version européenne, un énorme point fort.

✅ Points forts Autonomie parmi les meilleures du marché

Stockage 256 Go + 12 Go de RAM

Vendeur pro bien noté ⚠️ Points à prendre en compte Chargeur non inclus

Version anticipée (mise à jour OTA disponible)

Stock limité

OnePlus frappe fort dès le lancement

Le OnePlus 15 est le nouveau très haut de gamme très complet de la marque.