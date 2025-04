Ce n’est pas une blague : ce smartphone reconditionné est moins cher que sa version moins puissante !

Aujourd’hui, il est possible de s’offrir le Galaxy S22 Plus reconditionné pour moins cher que le Galaxy S22 standard !

Une situation étonnante, mais qui s’explique par une plus grande disponibilité de ce modèle sur le marché du reconditionné. Pourtant, le S22 Plus offre des composants supérieurs, notamment en termes d’écran, de batterie et de design.

Le Samsung Galaxy S22 Plus : un flagship toujours pertinent

Samsung, deuxième constructeur mondial en termes de ventes cette année, reste le leader incontesté des smartphones Android. Ses modèles haut de gamme sont appréciés pour leur qualité de fabrication, leurs performances et leur longévité.

Il y a trois ans, le Galaxy S22 Plus était lancé à plus de 1100 € en version neuve. Aujourd’hui, grâce au marché du reconditionné, on peut le trouver à partir de 379 €, un prix bien plus bas !

Les caractéristiques principales du Samsung Galaxy S22 Plus

Écran : 6,6 pouces Dynamic AMOLED 2X, résolution FHD+ (2340 x 1080 pixels), taux de rafraîchissement adaptatif 120 Hz

6,6 pouces Dynamic AMOLED 2X, résolution FHD+ (2340 x 1080 pixels), taux de rafraîchissement adaptatif 120 Hz Processeur : Exynos 2200

Exynos 2200 Mémoire vive (RAM) : 8 Go

8 Go Stockage interne : 128 Go ou 256 Go

128 Go ou 256 Go Appareil photo principal : Triple capteur - 50 MP (principal) + 12 MP (ultra grand-angle) + 10 MP (téléobjectif 3x)

Triple capteur - 50 MP (principal) + 12 MP (ultra grand-angle) + 10 MP (téléobjectif 3x) Caméra frontale : 10 MP

10 MP Batterie : 4500 mAh avec charge rapide 45 W, charge sans fil et charge inversée

Avec son écran Dynamic AMOLED 2X de 6,6 pouces et un taux de rafraîchissement de 120 Hz, le Galaxy S22 Plus offre une excellente qualité d’affichage, idéale pour le streaming, le gaming et la navigation quotidienne.

Son capteur principal de 50 MP, couplé à l’optimisation logicielle de Samsung, assure des clichés détaillés et lumineux, même dans des conditions de faible éclairage. Quant à sa batterie de 4500 mAh, elle garantit une autonomie fiable pour une journée d’utilisation classique, tout en supportant une recharge rapide efficace.

Pourquoi choisir le Galaxy S22 Plus reconditionné ?

Un meilleur rapport qualité-prix que le Galaxy S22 standard Un écran plus grand et une meilleure autonomie Un design premium et une prise en main confortable Un prix accessible, souvent sous les 400 €

Où acheter le Galaxy S22 Plus reconditionné ?

Le Samsung Galaxy S22 Plus reconditionné est disponible à 399 € sur CertiDeal et est accompagné d’une garantie de 24 mois, avec une batterie certifiée en bon état et un processus de reconditionnement rigoureux en France.

Avec un tarif aussi compétitif, il est clairement plus intéressant qu’un Galaxy S22 classique à 509 € en « Très bon état ».

Toutefois, vous pouvez trouver un Galaxy S22 à 454 €, en qualité premium !