Ce n'est pas une erreur : à moins de 200€, ce milieu de gamme propose la 5G, 8Go de RAM et écran AMOLED

Le Xiaomi Redmi Note 14 Pro passe sous la barre des 200 €. Il s'agit d'un smartphone très moderne dans son approche, idéal pour ceux qui veulent profiter de contenus multimédias avec un bon écran, de la puissance et la 5G.

La fiche technique du Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G

Le Redmi Note 14 Pro, c'est un peu la nouvelle formule des milieu de gamme : un écran AMOLED pour profiter du streamin vidéo, la 5G pour une meilleure connectivité, et 8 Go de RAM pour garder de la marge en multitâche.

Côté photo, le Redmi Note 14 Pro propose un module principal 200 MP, c'est impressionnant sur le papier, mais dans les faits, si le Redmi Note 14 Pro proposent de bons résultats, ce n'est pas son point fort. Toutefois, à ce prix, c'est plus que correct !

✅Points forts Écran AMOLED, plus agréable au quotidien

5G et 8 Go de RAM à moins de 200€

128 Go de stockage pour apps et photos

Capteur principal 50 MP annoncé ☑️À prendre en compte Configuration 128 Go : pas la plus généreuse

Prix et stock susceptibles d’évoluer rapidement

Vendeur tiers via Cdiscount

Délais variables selon expédition

Quelle offre pour le Xiaomi Redmi Note 14 Pro ?

L’offre que nous vous présentons aujourd'hui concerne le Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G en version 8 Go RAM et 128 Go ROM, le tout affiché à 198€ sur Cdiscount, vendu et expédié par ABSORLUTION SHOP (vendeur basé à Marseille).

L'avantage est que vous profitez des conditions d'achat chez Cdiscount, et donc de tous les services inclus, garanties, livraison, etc.