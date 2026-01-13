Ce n'est pas une erreur : à moins de 200€, ce milieu de gamme propose la 5G, 8Go de RAM et écran AMOLED

Oui, 198€ pour un Xiaomi Redmi Note 14 Pro : 5G, 8 Go de RAM, écran AMOLED et 128 Go de stockage. On vous détaille ce bon plan repéré chez Cdiscount.

Rémi Deschamps - publié le 13/01/2026 à 12h15
Le Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G pour les soldes

Le Xiaomi Redmi Note 14 Pro passe sous la barre des 200 €. Il s'agit d'un smartphone très moderne dans son approche, idéal pour ceux qui veulent profiter de contenus multimédias avec un bon écran, de la puissance et la 5G.

 

La fiche technique du Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G

Le Redmi Note 14 Pro, c'est un peu la nouvelle formule des milieu de gamme : un écran AMOLED pour profiter du streamin vidéo, la 5G pour une meilleure connectivité, et 8 Go de RAM pour garder de la marge en multitâche. 

Côté photo, le Redmi Note 14 Pro propose un module principal 200 MP, c'est impressionnant sur le papier, mais dans les faits, si le Redmi Note 14 Pro proposent de bons résultats, ce n'est pas son point fort. Toutefois, à ce prix, c'est plus que correct !

✅Points forts

  • Écran AMOLED, plus agréable au quotidien
  • 5G et 8 Go de RAM à moins de 200€
  • 128 Go de stockage pour apps et photos
  • Capteur principal 50 MP annoncé

☑️À prendre en compte

  • Configuration 128 Go : pas la plus généreuse
  • Prix et stock susceptibles d’évoluer rapidement
  • Vendeur tiers via Cdiscount
  • Délais variables selon expédition
 

Quelle offre pour le Xiaomi Redmi Note 14 Pro ?

L’offre que nous vous présentons aujourd'hui concerne le Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G en version 8 Go RAM et 128 Go ROM, le tout affiché à 198€ sur Cdiscount, vendu et expédié par ABSORLUTION SHOP (vendeur basé à Marseille).

L'avantage est que vous profitez des conditions d'achat chez Cdiscount, et donc de tous les services inclus, garanties, livraison, etc.

Notre avis : sous 200 €, c’est une offre particulièrement solide pour s'équiper d'un smartphone polyvalent.

 
Rémi Deschamps

Rémi Deschamps

Responsable éditorial LesMobiles.com

D'abord rédacteur sur Edcom pour l'univers des télécom, et Ariase pour celui du jeu vidéo traditionnel, j’ai découvert et me suis spécialisé dans la jungle du smartphone en arrivant à la rédaction de LesMobiles. Désormais responsable éditorial, j’analyse et présente les nouveautés, pour aider chacun à mieux comprendre cet univers complexe.
Voir tous ses articles
