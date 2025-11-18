Ce pack Honor 400 Lite + écouteurs sous les 200 € affole la concurrence

Il devient rare de trouver un smartphone 5G récent sous la barre des 200 €. Alors un pack complet qui inclut un téléphone moderne et une paire d’écouteurs sans fil, c’est presque inédit.

Rémi Deschamps - publié le 18/11/2025 à 07h00
Le Honor 400 Lite pour le Black Friday

Le Honor 400 Lite est disponible dans une offre exceptionnelle avec les Choice Earbuds X7i pour seulement 199,90 €, un pack qui place Honor dans une position très agressive sur le segment d’entrée et milieu de gamme.

 

Bon plan : le pack Honor 400 Lite + Earbuds X7i est proposé à 199,90 €. Un smartphone 5G récent avec 256 Go de stockage, accompagné d’écouteurs sans fil.

Un smartphone moderne et équilibré, testé par LesMobiles

Première chose une fois en main, le Honor 400 Lite affiche un design bien pensé avec un écran de 6,7 pouces.

Il est compatible 5G et dispose de la dernière interface MagicOS, ce qui le rend très agréable au quotidien. 

Dans notre test du Honor 400 Lite, nous soulignons en particulier sa bonne autonomie, sa polyvalence photo et son excellent rapport entre équipement et prix, e pourquoi son espace de stockage de 256 Go est particulièrement pratique.

Le pack inclut également les écouteurs Honor Choice X7i, légers, confortables et adaptés à un usage quotidien (musique, appels, déplacements). Une valeur ajoutée rare dans cette gamme tarifaire.

✅ Points forts

  • Pack complet smartphone + écouteurs pour moins de 200 €
  • 256 Go de stockage et compatibilité 5G
  • Garantie 2 ans et livraison rapide

⚠️ À considérer

  • Chargeur non mentionné dans le contenu de la boîte
  • Performances adaptées surtout à un usage quotidien
 

Une offre parfaite pour les budgets maîtrisés

Ce pack Honor s’adresse aux utilisateurs recherchant un smartphone pratique, moderne et bien équipé pour le multimédia sans dépasser les 200 €. Il représente également une option pertinente pour un premier smartphone, un modèle familial ou un téléphone secondaire performant.

Pour ceux qui souhaitent découvrir d’autres alternatives dans la marque, notre page mobiles Honor regroupe l’ensemble des modèles disponibles, du plus accessible au plus haut de gamme.

À retenir : Honor propose un pack smartphone + écouteurs particulièrement attractif. Pour moins de 200 €, le Honor 400 Lite offre un excellent équilibre entre design, performance, autonomie et équipement.

 

