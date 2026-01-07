Ce smartphone a le meilleur écran au monde et est proposé à prix sacrifié pour les soldes

Lors de notre événement de fin d'année des LMB Awards, le titre du meilleur écran smartphone de l'année a fait l'objet d'un débat acharné au sein de la rédaction. C'est finalement le Google Pixel 10 Pro XL qui a remporté la médaille d'or.

Et ce qui est beau, c'est que le Google Pixel 10 Pro XL est actuellement disponible à 899 €, contre 1199 € habituellement.

Pourquoi est-ce le meilleur écran au monde ?

L'écran Super Actua de Google a mis tout le monde d'accord. Ce n'est pas seulement une question de définition, c'est une question de confort absolu dans toutes les situations. Que vous soyez en plein soleil sur une terrasse ou dans le noir complet de votre chambre, la dalle LTPO du Pixel s'ajuste avec une précision chirurgicale.

Caractéristique Écran Performances du Pixel 10 Pro XL Technologie LTPO OLED Super Actua (1-120 Hz) Luminosité de pointe 3000 nits Fidélité des couleurs Score Delta E proche de la perfection Protection Corning Gorilla Glass Victus 3

Plus qu'un écran : un photophone d'exception

Si nous l'avons récompensé pour son affichage, le Pixel 10 Pro XL est aussi un champion de la polyvalence. Équipé de la nouvelle puce Tensor G5, il excelle dans les tâches d'intelligence artificielle locale (on-device) et, bien sûr, en photographie, un autre de ses très gros points fort.

Son triple capteur arrière profite du traitement d'image Google qui est, en 2026, une grosse référence pour le piqué et le rendu naturel des tons chair. C'est un investissement durable, d'autant que Google garantit 7 ans de mises à jour système et de sécurité.

✅ On adore L'immersion totale de l'écran 6,8"

L'IA Gemini intégrée nativement

La qualité vidéo en 8K optimisée ⚠️ À retenir Charge rapide encore un peu en retrait

Format imposant pour les petites mains

Si vous cherchez l'expérience visuelle ultime pour consommer vos contenus HDR ou retoucher vos photos, il n'y a pas vraiment d'hésitation possible. À moins de 900 €, le Pixel 10 Pro XL est le rapport qualité-prix haut de gamme de ces soldes 2026.