Ce smartphone a le meilleur écran au monde et est proposé à prix sacrifié pour les soldes

Pour le coup d'envoi des soldes, ce monstre de technologie passe enfin sous la barre symbolique des 900 €.

Rémi Deschamps - publié le 07/01/2026 à 17h45
Le Google Pixel 10 Pro XL

Lors de notre événement de fin d'année des LMB Awards, le titre du meilleur écran smartphone de l'année a fait l'objet d'un débat acharné au sein de la rédaction. C'est finalement le Google Pixel 10 Pro XL qui a remporté la médaille d'or.

Et ce qui est beau, c'est que le Google Pixel 10 Pro XL est actuellement disponible à 899 €, contre 1199 € habituellement.

Pourquoi est-ce le meilleur écran au monde ?

L'écran Super Actua de Google a mis tout le monde d'accord. Ce n'est pas seulement une question de définition, c'est une question de confort absolu dans toutes les situations. Que vous soyez en plein soleil sur une terrasse ou dans le noir complet de votre chambre, la dalle LTPO du Pixel s'ajuste avec une précision chirurgicale.

Caractéristique ÉcranPerformances du Pixel 10 Pro XL
TechnologieLTPO OLED Super Actua (1-120 Hz)
Luminosité de pointe3000 nits
Fidélité des couleursScore Delta E proche de la perfection
ProtectionCorning Gorilla Glass Victus 3

Plus qu'un écran : un photophone d'exception

Si nous l'avons récompensé pour son affichage, le Pixel 10 Pro XL est aussi un champion de la polyvalence. Équipé de la nouvelle puce Tensor G5, il excelle dans les tâches d'intelligence artificielle locale (on-device) et, bien sûr, en photographie, un autre de ses très gros points fort.

Son triple capteur arrière profite du traitement d'image Google qui est, en 2026, une grosse référence pour le piqué et le rendu naturel des tons chair. C'est un investissement durable, d'autant que Google garantit 7 ans de mises à jour système et de sécurité.

✅ On adore

  • L'immersion totale de l'écran 6,8"
  • L'IA Gemini intégrée nativement
  • La qualité vidéo en 8K optimisée

⚠️ À retenir

  • Charge rapide encore un peu en retrait
  • Format imposant pour les petites mains

Si vous cherchez l'expérience visuelle ultime pour consommer vos contenus HDR ou retoucher vos photos, il n'y a pas vraiment d'hésitation possible. À moins de 900 €, le Pixel 10 Pro XL est le rapport qualité-prix haut de gamme de ces soldes 2026.

Rémi Deschamps

Rémi Deschamps

Responsable éditorial LesMobiles.com

D'abord rédacteur sur Edcom pour l'univers des télécom, et Ariase pour celui du jeu vidéo traditionnel, j’ai découvert et me suis spécialisé dans la jungle du smartphone en arrivant à la rédaction de LesMobiles. Désormais responsable éditorial, j’analyse et présente les nouveautés, pour aider chacun à mieux comprendre cet univers complexe.
Voir tous ses articles
Ailleurs sur le web
Nos guides et comparatifs
Google Pixel 10 Pro
Guide d'achat

Les meilleurs smartphones pour la photo en ce début d'année 2026

07/01/2026
Soldes d'hiver : quels sont les smartphones à suivre de près ?
Guide d'achat

Soldes d'hiver : quels sont les smartphones à suivre de près ?

05/01/2026
On se prépare aux soldes du 7 janvier ? Voici les trois smartphones pas chers à suivre
Guide d'achat

On se prépare aux soldes du 7 janvier ? Voici les trois smartphones pas chers à suivre

04/01/2026
Notre sélection des smartphones qui résistent à tout ! (Même au froid de l'hiver)
Guide d'achat

Notre sélection des smartphones qui résistent à tout ! (Même au froid de l'hiver)

03/01/2026