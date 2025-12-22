LMB Awards : ce fut un choix difficile pour décerner la médaille d’or du meilleur écran smartphone

Pour cette première catégorie des LMB Awards, celle du meilleur écran smartphone, les débats ont été particulièrement serrés. Après de nombreux doutes, et confrontations directes, un modèle a fini par emporter notre adhésion à tous à la rédaction. Pas de justesse. Pas sur un critère isolé. Mais sur l’ensemble de l’expérience visuelle.

Entre le Samsung Galaxy S25 Ultra et le Google Pixel 10 Pro XL, la lutte a été rude mais...

La médaille d’or du meilleur écran smartphone 2025 revient au Google Pixel 10 Pro XL.

Pourquoi le Pixel 10 Pro XL de Google ?

Ce qui fait la vraie différence du Pixel 10 Pro XL, c’est l’équilibre global de son affichage. Google n'a pas cherché pas à impressionner avec des chiffres sur une fiche technique, mais a eu le bon goût de nous proposer un écran cohérent, lisible et confortable dans tous les usages.

Cela commence avec une dalle OLED LTPO d'une diagonale de 6,8 pouces, et c'est grand ! Ajoutons que son DPI est de 486. Le DPI, c'est la définition de l'image, or, plus l'écran est grand, plus celui-ci est difficile à maintenir élevé. Ici, c'est un très bon score, pas autant que le Galaxy S25 Ultra, mais on va voir que c'est l'ensemble des paramètre qui ont fait la différence.

Le taux de rafraîchissement adaptatif est capable de monter jusqu’à 120 Hz, c'est dans la moyenne, mais cela apporte une fluidité constante, tout en optimisant la consommation d’énergie. Le défilement est net, précis, sans artefacts, que ce soit dans l’interface Android, les réseaux sociaux ou les jeux.

Autre point clé dans notre évaluation : la gestion de la luminosité. Le Pixel 10 Pro XL propose un luminosité minimum très satisfaisante, il est parfaitement lisible en plein soleil, et cela sans forcer les couleurs ni brûler les hautes lumières. Les contrastes sont bons, les noirs profonds, et la colorimétrie volontairement naturelle.

Un écran pensé pour un usage réel, pas pour une fiche technique

Ce qui a fait la différence pour nous, lorsqu'est venu le temps de trancher au sein des LMB Awards, ça a été la capacité du Pixel 10 Pro XL à offrir une expérience visuelle constante, quel que soit le contexte.

Vidéo HDR, navigation web, photo, lecture prolongée : l’écran reste reposant, précis et homogène.

Que ce soit le scintillement lumineux, le niveau de luminosité minimum, le filtrage anti-lumière bleue, ou même la cohérence des couleurs, il est celui qui nous a le plus convaincu. Moins de variations, moins d’excès, mais une maîtrise globale qui fait la différence sur la durée.

Pour celles et ceux qui souhaitent comparer les écrans smartphone selon différents critères techniques et d’usage, notre outil de duel de smartphone basé sur notre système de classement que nous avons élaboré en interne, permet de vous faire votre propre avis.

Avec cette médaille d’or, le Pixel 10 Pro XL ouvre donc officiellement le palmarès des LMB Awards 2025. D’autres catégories suivront très prochainement : meilleur smartphone gaming, smartphone le plus surprenant, la meilleure autonomie, le meilleur milieu de gamme ou encore, et ce sera le grand final : le meilleur smartphone 2025 !

LMB Awards, les élections à venir

Restez connectés pour la suite des LMB Awards, où nous nous pencherons bientôt sur les catégories suivantes :