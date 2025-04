Ce smartphone Xiaomi ultra complet est à prix mini sur Amazon : c’est le Redmi Note 14 Pro

Design soigné, écran AMOLED 120 Hz et fluidité au rendez-vous

Que vous soyez adepte de vidéos, de jeux ou de réseaux sociaux, le Redmi Note 14 Pro offre une expérience visuelle de très haut niveau, à la fois fluide, contrastée et confortable.

Un vrai régal à utiliser. Il est équipé d'un écran AMOLED 6,67 pouces Full HD+ et d'un taux de rafraîchissement adaptatif 120 Hz, des spécificités que l'on retrouve également dans le haut de gamme.

En plein soleil, aucun souci de lisibilité grâce à une luminosité maximale de 1800 nits, au-dessus de la moyenne dans cette gamme de prix.

Un excellent processeur polyvalent

Côté performances, le Redmi Note 14 Pro est accompagné par la puce MediaTek Helio G-1000 Ultra, épaulée par 8 Go de RAM LPDDR5 et une mémoire vive extensible virtuellement jusqu’à 12 Go.

Côté stockage, celui-ci repose sur de la mémoire UFS 3.1 qui offre un bon compromis charger vos jeux ou vidéos sans ralentissements.

Un appareil photo 200 MP bluffant pour le prix

Xiaomi fait fort avec un capteur photo principal de 200 MP, boosté par intelligence artificielle et la technologie Pixel Binning 16-en-1. Le résultat de cette technologie offre des photos très nettes, lumineuses et détaillées, même en basse lumière.

L’appareil est également équipé d’un capteur ultra grand-angle 8 MP et d’un objectif macro 2 MP pour plus de polyvalence. Et pour la vidéo, le smartphone peut filmer en 4K à 30 images/seconde, avec une stabilisation assistée par IA.

Autonomie solide et recharge rapide

Avec une batterie de 5500 mAh au-dessus de la moyenne ce modèle peut tenir facilement plus d’une journée et demie, même avec un usage intensif. Et si vous êtes pressé, la recharge rapide 45 W vous redonne 50 % d’énergie en 20 minutes à peine.

Xiaomi joue ici la carte de l’équilibre, en privilégiant la longévité de la batterie plutôt que des vitesses de charge ultra-agressives, ce que le constructeur sait faire !

Un excellent plan à 212 € sur Amazon

Actuellement proposé à seulement 212 € sur Amazon, le Redmi Note 14 Pro se positionne comme l’un des meilleurs rapports qualité/prix du moment. À ce tarif, difficile de trouver un concurrent aussi complet sur le marché.

Cette offre inclut bien sûr une garantie de 2 ans, et vous permet de profiter d’un smartphone moderne, puissant et polyvalent, que ce soit pour le gaming, la photo ou même le domaine pro.