Ce spécialiste préféré des Français reconditionne ses smartphones directement dans ses ateliers en Île-de-France

Occasion et reconditionnement, ce n’est pas tout à fait la même chose, mais pourtant il y a beaucoup en commun, à commencer par des petits prix et un acte important pour l’environnement. Mais la différence majeure est que le reconditionné, c’est le gage d’un smartphone remis à l’état d’usine, vérifié et contrôlé avant d’être vendu. Dans le domaine, la France a un véritable leader, et ce leader est CertiDeal.

Fondée en 2015 par les Français Yoann Valensi et Laure Cohen, CertiDeal est rapidement devenue une référence dans le domaine du reconditionnement de smartphones, devenant l’entreprise du secteur préférée des Français, comme semble en attestes les notes obtenues auprès d'« Avis Vérifiés ». Avec une personne sur 5 possède un smartphone reconditionné ou d'occasion, ce n'est pas rien.

Basée à Levallois-Perret, l'entreprise est engagée dans une démarche qualitative et transparente, offrant aux utilisateurs des appareils assortis de garanties comparables à celles des produits neufs allant des 24 mois légaux, jusqu’à 36 mois, c’est-à-dire plus que ce qu’impose la législation française.

Un processus de reconditionnement rigoureux

CertiDeal assure le reconditionnement de ses smartphones au sein de ses propres ateliers en Île-de-France. Ce choix stratégique permet un contrôle total sur la chaîne de production et garantit une traçabilité optimale. Chaque appareil subit un processus méticuleux comprenant plusieurs étapes essentielles de vérification sur 30 points de contrôle :

Vérification initiale : Les experts de CertiDeal effectuent une série de tests en conditions réelles pour détecter d'éventuels défauts. Réparation et remplacement : Les composants défectueux sont réparés ou remplacés par des pièces certifiées, assurant ainsi le bon fonctionnement de l'appareil. Réinitialisation complète : Les données précédentes sont effacées et le système est remis à zéro, garantissant une expérience utilisateur optimale et sécurisée.

Ce processus permet que chaque smartphone reconditionné offre des performances se rapprochant d’un appareil neuf, et cela tout en contribuant à la réduction des déchets électroniques.

Engagements environnementaux et sociaux

Au-delà de son activité principale, CertiDeal s'engage activement dans une démarche écoresponsable. L'entreprise a obtenu la certification ISO 14001, une certification qui s’obtient lorsqu'une entité respecte un certain nombre de critères voués à réduire son influence sur l’environnement.

Il faut dire que tout le monde ne se rend pas compte du nombre de ressources considérables consacrées uniquement au marché du smartphone chaque année.

D'après le journaliste Gaspard d’Allens dans le média Reporterre :

Le numérique est un "rapace géologique" : il nécessite 15 % des ressources mondiales de palladium, 23 % de l’argent et du cobalt, 41 % de l’antimoine, 63 % du dysprosium, 70 % du gallium, 87 % du germanium, etc. Le numérique ronge la terre et le sous-sol congolais.

Comment se projette l’entreprise ?

Depuis sa création, CertiDeal a réalisé plusieurs levées de fonds significatives, notamment 2 millions d'euros en 2017, 8 millions d'euros en 2020 et 15 millions en 2021 pour soutenir son développement en Europe et à l’international.

Ces investissements ont permis à l'entreprise d'étendre sa présence à l'international, notamment en Espagne, en Italie, en Suède, au Portugal et en Belgique, avec pour objectif de devenir un leader européen du reconditionnement de smartphones.​

L’entreprise ne s’arrête pas là et s'oriente aussi vers le marché des entreprises !