Ce Xiaomi avec ses 12 Go de RAM est le smartphone performant le moins cher du marché

Le milieu de gamme est un secteur du marché du smartphone souvent réservé aux modèles polyvalents qui se concentrent sur les critères essentiels : bel écran, performances raisonnables et batterie très autonome.

Pourtant, certains modèles souhaitent faire différemment pour s’adapter aux profils qui ont des besoins spécifiques, mais pas nécessairement l’envie ou la possibilité de dépenser de très grosses sommes dans un smartphone ultra haut de gamme à 1 000 €.

Le Xiaomi Poco F6 Pro est l’un d’entre eux.

La fiche Technique du Xiaomi Poco F6 Pro

Écran : 120hz, AMOLED de 6,67 pouces

120hz, AMOLED de 6,67 pouces Processeur : Qualcomm Snapdragon 8 Gen2

Qualcomm Snapdragon 8 Gen2 Mémoire : 12 Go ou 16 Go de RAM

12 Go ou 16 Go de RAM Stockage : 256Go, 512Go, 1To de stockage interne, extensible via une carte microSD

256Go, 512Go, 1To de stockage interne, extensible via une carte microSD Caméra principale : 50 MP

50 MP Caméra frontale : 16 MP

16 MP Batterie : 5 000 mAh avec prise en charge de la charge rapide (120 W)

C’est avant tout la puissance du Poco F6 Pro qui met la puce à l’oreille, avec ses 12 Go de RAM, virtuellement extensibles. Et justement, en parlant de puce, l'appareil intègre un Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm, un processeur haut de gamme !

Difficile de faire mieux pour cet appareil qui se retrouve donc à mi-chemin entre le milieu de gamme et le haut de gamme.

À la fois idéal pour les gamers, et pourtant assez polyvalent pour s’adapter à des profils plus variés. Car loin d’être son seul atout, l’appareil propose également une bonne autonomie, un appareil photo redoutable et un excellent écran AMOLED !

Où se procurer le Poco F6 Pro ?

Actuellement, vous pouvez vous procurer le Poco F6 Pro à un très bon prix chez Rakuetn ou encore Amazon, puisqu’il frôle les 400 €, ce qui est très honorable pour un milieu de gamme de cette trempe. Vous pouvez également le trouver sur AliExpress pour moins de 350 € en version importée globale, et donc compatible avec les opérateurs français.