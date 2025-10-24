CertiDeal fête ses 10 ans avec une promo exceptionnelle, l'ensemble de la série iPhone 13 chute de prix

- publié le 24/10/2025 à 12h15

Avec le code promo 10ANS, profitez de 10€ de réduction sur votre commande, et surtout, découvrez une sélection de produits et smartphones reconditionnés à des prix défiant toute concurrence.

Cette promotion anniversaire est valable jusqu'au 29 octobre !

La série iPhone 13 mise en avant

À l'occasion de cet anniversaire, à la rédaction de LesMobiles, nous avons choisi de mettre en lumière trois modèles de la gamme iPhone 13, qui combinent ancienneté et qualité de reconditionnement pour proposer un rapport qualité-prix simplement exceptionnel :

iPhone 13 : un modèle compact et performant, idéal pour ceux qui recherchent un iPhone encore récent et à prix cassé.

iPhone 13 Pro : pour les utilisateurs exigeants, avec un triple capteur photo et des performances élevées.

iPhone 13 Pro Max : le modèle le plus grand et le plus complet, parfait pour ceux qui veulent le summum de la gamme iPhone 13 reconditionnée.

Pourquoi profiter de cette promotion

Cette offre anniversaire combine plusieurs avantages : le code 10ANS vous permet de bénéficier de 10€ de remise sur tout le site, et en complément, pour chaque commande, vous recevez un totebag et 20€ en bon d’achat.

De plus, 10 tickets d’or sont mis en jeu, avec la possibilité de voir votre commande remboursée !

CertiDeal, un pionnier du reconditionné

Depuis 10 ans, CertiDeal s’impose toujours un peu plus comme un acteur majeur du smartphone reconditionné en France.

Tous les appareils sont testés et contrôlés par des experts directement au sein de ses propres ateliers en Île-de-France , pour garantir fiabilité et performance.

Acheter sur CertiDeal, c’est ainsi la certitude d’acquérir un smartphone reconditionné avec garantie, tout en réalisant des économies et en faisant un geste pour l’environnement.

Cette décennie de savoir-faire permet à CertiDeal de proposer non seulement des iPhone 13 mais aussi d’autres produits reconditionnés, avec une qualité constante et un suivi client sérieux.

Comment profiter de l’offre

Pour bénéficier de cette promotion anniversaire :

Rendez-vous sur le site CertiDeal .

. Choisissez votre iPhone 13 préféré ou tout autre produit.

Entrez le code 10ANS lors de votre commande.