Cet iPhone 12 reconditionné tombe à 150,99 € : une offre rare, mais pas pour longtemps

Bonne nouvelle pour celles et ceux qui aiment iPhone, mais qui appréceint également le reconditionné : l'iPhone 12 est à seulement 150,99 € chez CertiDeal. Nous vous disons tout sur ce bon plan.

Rémi Deschamps - publié le 07/11/2025 à 07h00
L'iPhone 12
 

 Offre limitée : iPhone 12 64 Go à 150,99 €, garanti 24 mois. Une opportunité rare pour profiter d’un iPhone à petit prix.

Une promo exceptionnelle sur l’iPhone 12 reconditionné

Le modèle en question est un iPhone 12 64 Go « Dur à cuire », ce grade esthétique désigne, pour CertiDeal, un téléphone pleinement fonctionnel mais présentant des marques esthétiques visibles (rayures, microfissures, etc.). 

Si l’apparence n’est pas votre priorité, c’est un moyen efficace d’accéder à un iPhone 12. Ce smartphone est évidemment débloqué tous opérateurs, livré avec chargeur et garanti 24 mois.

✅ Points forts

  • Prix exceptionnel à 150,99 €
  • iPhone 12 encore performant (puce A14 Bionic)
  • Garantie 24 mois et SAV en France
  • Expédié depuis les ateliers CertiDeal

⚠️ Points faibles

  • État esthétique « dur à cuire »
  • Stock limité dans le temps

Pourquoi cette offre vaut vraiment le coup

 

CertiDeal garantit le bon état de la batterie, de l’écran et des composants internes. Le tout est reconditionné en France et soumis à un triple contrôle qualité (vérification, test, validation).

Depuis plus de dix ans, CertiDeal s’est imposé comme un acteur majeur du reconditionné. Contrairement à de nombreuses marketplaces, la marque reconditionne elle-même ses produits dans ses ateliers français, ce qui lui permet d’offrir un SAV local et réactif.

Reconditionné, oui… mais bien choisir son smartphone reste essentiel

Avant d’acheter, il est toujours utile de comprendre les différents grades esthétiques du reconditionné et de savoir comment bien choisir son smartphone reconditionné. Ces distinctions expliquent souvent les écarts de prix entre deux offres similaires. Pour aller plus loin, consultez aussi notre comparateur de smartphones reconditionnés.

Attention cependant : les stocks sont limités, et cette offre ne devrait pas durer longtemps. Un bon plan à saisir tant qu’il est encore disponible !

 

