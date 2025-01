Cette astuce et un code promo vous permettent de faire descendre cet iPhone 11 sous les 130 € en reconditionné !

Depuis plusieurs années, l’iPhone 11 reste l’un des modèles reconditionnés les plus populaires, un choix fiable qui plait toujours autant. Si vous cherchez un smartphone équilibré, performant et abordable, il coche toutes les cases. Dans cet article, on vous explique pourquoi il est autant plébiscité et, surtout, comment mettre la main dessus au meilleur prix !