CMF Phone 2 Pro : une partie du design du nouveau smartphone de Nothing se dévoile

En effet, la marque vient de partager un premier aperçu officiel du design de ce nouveau smartphone via ses réseaux sociaux. Le teaser publié le 5 avril 2025 montre un fragment du panneau arrière avec la mention « a new finish, textured, tactile, and different » (une nouvelle finition, texturée, tactile et différente).

L'image révèle une couleur gris métallique et la présence d'une vis, élément de design caractéristique déjà présent sur le CMF Phone 1. Cette vis suggère que le nouveau modèle conservera l'approche de design personnalisable qui a fait le succès de son prédécesseur. On peut également apercevoir la grille du haut-parleur située sur la tranche inférieure de l'appareil.

Un microsite dédié est déjà en ligne sur Flipkart, confirmant que le smartphone sera disponible en Inde. Bien que le nom "CMF Phone 2" ne soit pas encore mentionné explicitement par la marque, tous les indices pointent vers le successeur du CMF Phone 1 lancé l'année dernière.

Des améliorations techniques attendues

D'après les fuites et images qui ont circulé en mars dernier, le CMF Phone 2 Pro devrait être équipé d'un module photo ovale à l'arrière. Cela marquerait une évolution significative par rapport à son prédécesseur avec un triple capteur photo, alors que le CMF Phone 1 n'en proposait que deux. Concernant les coloris, si le teaser ne montre qu'une version gris/argent, d'autres options devraient être disponibles au lancement. Les rumeurs évoquent notamment des versions orange et noire, offrant ainsi un choix varié.

Le smartphone aurait déjà obtenu la certification BIS (Bureau of Indian Standards), ce qui laisse présager un lancement imminent sur le marché. La marque a déjà donné rendez-vous le 28 avril 2025 à 18h30 pour une annonce officielle. Reste à savoir quand le mobile sera réellement disponible.