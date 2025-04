Cocorico : cet iPhone 16 reconditionné en France fait chuter les prix

Lancé fin 2024, l’iPhone 16 est l'un des point d’entrée le plus accessible dans la dernière génération d’iPhone aux côtés de l'iPhone 16e. Tout en intégrant des fonctionnalités comme Apple Intelligence, la nouvelle couche d’IA avancée développée par Apple, l'iPhone 16 se veut compacte pour se faire un véritable compagnon de route.

Il combine puissance, compacité, qualité photo et compatibilité avec toutes les innovations logicielles récentes. Parfait pour ceux qui veulent un iPhone durable sans casser leur tirelire et dont les mises à jour sont appelées à durer pour de nombreuses années.

Des specificités techniques à l'épreuve du temps

Écran : OLED Super Retina XDR de 6,1 pouces

: OLED Super Retina XDR de 6,1 pouces Dimensions : 146,7 x 71,5 x 7,8 mm

: 146,7 x 71,5 x 7,8 mm Poids : 167 g - ultra léger

: 167 g - ultra léger Puce : Apple A18 - même processeur que les modèles standards

: Apple A18 - même processeur que les modèles standards RAM : 8 Go

: 8 Go Appareil photo : capteur 48 MP avec zoom optique x2

: capteur 48 MP avec zoom optique x2 Système : iOS 18 + Apple Intelligence

Que ce soit pour le streaming, la photo, les applications pro ou les jeux mobiles, l’iPhone 16 est redoutablement polyvalent. Il sait se montrer fluide, rapide, grâce à la même architecture logicielle que ses grands frères.

Son mode photo boosté à l’IA, sa gestion ultra fluide d’iOS 18, et le très apprécié bouton Action personnalisable sur la tranche en font un modèle à la fois moderne, puissant et pratique au quotidien.

Pourquoi choisir CertiDeal ?

CertiDeal propose l’iPhone 16 reconditionné en France, dans ses propres ateliers situés en Île-de-France. Chaque appareil est :

Testé minutieusement (30 points de contrôle)

(30 points de contrôle) Garanti 24 mois

Livré avec la possibilité de choisir une batterie neuve et des accessoires en option

En plus, le conditionnement « Premium exclusive » garantit un état quasi neuf, avec un châssis et un écran sans la moindre micro-rayure.

Les prix à ne pas manquer

iPhone 16 – Parfait État : 764 €

: iPhone 16 – Premium exclusive : 794 €

À ce niveau de prix, vous obtenez l’un des modèles les plus récents d’Apple, reconditionné avec soin, garanti deux ans et prêt à durer encore longtemps. Une alternative logique au neuf, et surtout sans compromis sur l’expérience utilisateur.

Qui plus est, vous participez à une démarche écoresponsable, en donnant une seconde vie à un appareil haut de gamme tout en évitant l’impact environnemental d’un nouveau smartphone produit.

Un excellent plan pour tous ceux qui veulent du haut de gamme Apple.