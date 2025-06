Comparatif smartphone photo : ces modèles haut de gamme brillent, notre comparatif tranche

En 2025, les smartphones haut de gamme repoussent les limites de la photographie mobile. Xiaomi, Honor et OnePlus livrent bataille avec des capteurs toujours plus ambitieux. Nous avons comparé trois références du moment : le Xiaomi 15 Ultra, le Honor Magic 7 Pro et le OnePlus 13.