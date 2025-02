D’après ce site d’expertise, l’iPhone 16 Pro Max n’est pas le meilleur appareil pour prendre vos photos, et son concurrent est moins cher !

Les iPhone sont probablement les premiers smartphones auxquels nous pensons lorsque vient la question de la qualité photo dans le monde du smartphone. Il faut dire que certains réalisateurs ont déjà tourné des films entièrement avec ces appareils et que de très nombreux créateurs de contenu les utilisent pour créer leurs vidéos.

Pourtant, d’après le site d’expertise Dxomark, l’iPhone 16 Pro Max n’est pas le meilleur smartphone pour prendre vos photos !

Eh oui, ce site spécialisé en tests d’appareils high-tech, et à l’origine expert des appareils photo, tient un classement des meilleurs smartphones dans différentes catégories, dont celle des meilleurs capteurs avant et arrière.

Et surprise, si l’iPhone 16 Pro Max est numéro 1 pour les selfies, en revanche, il n’est même pas dans le top 3 pour son appareil arrière, et c’est pourtant le plus important des deux !

Quels sont les modèles qui dépassent l’iPhone 16 Pro Max ?

Trois modèles dépassent l’iPhone 16 Pro Max, mais deux sont particulièrement intéressants pour nous en France.

En numéro 1, c’est le Pura 70 Ultra de Huawei, mais problème, Huawei ne tourne plus sous Android et n'a plus accès aux services de Google, deux aspects qui peuvent freiner certains utilisateurs, bien que par ailleurs ce smartphone reste tout à fait pertinent et accessible à une utilisation en France !

Les deux autres modèles arrivent à égalité et il s’agit du Honor Magic 6 Pro et du Google Pixel 9 Pro XL, les deux ultra haut de gamme de Honor et Google.

Le Pixel 9 Pro XL se distingue par son IA de traitement logiciel avancé, tandis que le Honor Magic 6 Pro offre une très grande polyvalence.

Quel appareil choisir ?

Si vous êtes amateur de photographie et que vous n’êtes pas spécialement attiré par iOS ou Android, alors le Huawei Pura 70 Ultra pourrait être un choix intéressant pour une alternative sérieuse.

En revanche, pour ceux qui recherchent une expérience plus simple d’accès, nous ne pouvons que conseiller le Pixel 9 Pro XL et le Honor Magic 6 Pro. Et au jeu du rapport qualité-prix, force est de constater que le Magic 6 Pro l’emporte, et cela grâce à son tarif bien moins imposant.

Les deux modèles sont des ultra haut de gamme, mais le Magic 6 Pro est sorti il y a un an et est facilement disponible à des prix sous les 800 €, contre une somme à quatre chiffres pour le Pixel 9 Pro XL.

Ajoutons que le Honor Magic 6 Pro est en plus le smartphone qui propose la moyenne la plus élevée sur l’ensemble des catégories de test de Dxomark, faisant de lui le meilleur smartphone au monde selon les classements de ces experts.