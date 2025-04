Deadpool, Wolverine, Andor… Disney+ prépare un line-up qui donne envie de se réabonner

S’il y a bien une raison pour que nos écrans de smartphone soient de plus en plus grands années après années, c’est bien le streaming vidéo. Il faut avouer que lors d’un déplacement ou dans les transports en commun, il est bien plus agréable de visionner ses séries et films sur un téléphone qu’avec une tablette ou un ordinateur portable.

Certes, cela ne vaut pas le confort du cinéma ou même d'un écran de télévision, mais tout de même, cela offre de nombreux avantages, surtout en déplacement.

Et puisque nous abordons souvent le streaming vidéo comme une qualité pour les smartphones proposant un bel écran, il semble logique de vous tenir au courant des nouveautés de Diney+ dont l'application est particulièrement bien adaptée à nos (plus) petits écrans.

Disney+ : des films disponibles 9 mois après leur sortie au cinéma

Bonne nouvelle pour les abonnés Disney+ ! Depuis janvier 2025, un nouvel accord signé avec les organisations du cinéma français permet à la plateforme de proposer ses films seulement 9 mois après leur sortie en salles, contre 17 auparavant. Ce n’est pas le cas des autres plateformes où seul Canal+ reste devant.

Un vrai plus pour les cinéphiles, qui pourront ainsi découvrir Deadpool & Wolverine en exclusivité dès le 25 avril avec le retour de Logan, suivi de Alien: Romulus qui poursuit la saga initié par Ridley Scott le 16 mai.

Et côté séries, la très attendue saison 2 de Andor arrive le 23 avril. De notre côté, nous sommes impatients de connaître la suite des aventures d’Andor avant son destin tragique dans Rogue One.

Les avantages de Disney+ en sur l’application smartphone

Aujourd’hui, le streaming est un domaine qui concerne le marché du smartphone, tout autant que celui des téléviseurs, à tel point que, comme nous le disions plus haut, les écrans se font de plus en plus grands et beaux pour accueillir comme un véritable argument de vente la possibilité de regarder des films en très bonne qualité.

Après avoir adopté l’application Disney+ pendant plusieurs mois, il en ressort que nous apprécions particulièrement la possibilité de disposer de nombreux programmes en qualité 4K et haute définition, ce qui est bien trop rare sur Prime Video et Netflix, les deux autres leaders du marché.

Mais aussi, plus subtil, et pourtant très appréciable, l’application permet d'agrandir l’image à l’ensemble du smartphone, quitte à même utiliser l’espace du capteur selfie, peu gênant. Cela permet de profiter de l’ensemble de son écran, et donc d’un bien plus grand confort de visionnage.

Quel abonnement choisir pour profiter des prochaines sorties sur Disney+ ?

Peu importe la formule choisie, tous les abonnements Disney+ donnent accès aux prochaines nouveautés, films comme séries. Voici un aperçu des options disponibles :

Disney+ Standard avec pub – 5,99 €/mois

L’offre la plus abordable. Elle permet de regarder vos contenus sur 2 écrans simultanément, avec quelques coupures publicitaires avant ou pendant les vidéos. Une bonne option pour ceux qui veulent profiter de l’univers Disney+ à petit prix.

Disney+ Standard – 9,99 €/mois sans pub

L’abonnement le plus populaire. Il offre une qualité Full HD 1080p, sans publicité, avec la possibilité de télécharger les contenus pour un visionnage hors ligne. Disponible aussi en formule annuelle avec 2 mois offerts.

Disney+ Premium – 13,99 €/mois ou 139,90 €/an

Pour ceux qui veulent le meilleur. Vous bénéficiez de la qualité 4K Ultra HD avec HDR, du téléchargement et d’un accès sur 4 écrans simultanés. Idéal pour les familles ou les passionnés de belles images.