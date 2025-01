Dès aujourd'hui, profitez de Disney+ à 1,99 € sur votre smartphone !

Si vous êtes amateur de streaming, voilà une promo qui devrait vous plaire : profitez de Disney+ pour seulement 1,99 € par mois. Une occasion en or pour découvrir ou redécouvrir les classiques de Disney, Pixar, les films et séries Star Wars et Marvel… et bien plus encore avec la STAR regroupant de nombreuses productions rachetées au cours des années par Disney… Vous pouvez même revoir les Alien et Predator !