Eh non le froid ne décharge pas votre batterie de smartphone plus vite !

Ce détail que tout le monde oublie

Tous les constructeurs de smartphones testent leurs batteries dans les meilleures conditions possibles. Aussi, il ressort que pour profiter au mieux de l'autonomie de votre batterie, il faut utiliser votre appareil à une température comprise entre 20 et 25 degrés.

Attention, rien ne vous y oblige, mais en cas contraire, vous ne bénéficierez pas de la pleine puissance et autonomie de votre batterie.

La batterie est un composant à part de votre smartphone qu'il faut pomponner. Avec un écran fissuré, un système audio défectueux ou un faux contact, un smartphone est toujours utilisable, mais quand la batterie tombe à plat, cela signe généralement l'arrêt de votre appareil.

Aussi, en cas de surchauffe, certains constructeurs ont intégré un système arrêtant le rechargement de la batterie tant que l'appareil n'a pas retrouvé une température normale. Vous pouvez aussi, directement depuis vos paramètres, régler un pourcentage de batterie à ne jamais dépasser pour mieux la conserver : idéalement 80%.

Une idée reçue

Une surexposition au soleil, avec une température dépassant les 35 degrés, accélère le déchargement de votre batterie et la rend moins efficace, mais qu'en est-il du froid ?

Vous l'avez peut-être remarqué : lorsque vous êtes au ski ou dans un environnement avec une température très basse, votre batterie de téléphone se décharge beaucoup plus vite. Mais, en réalité, ce n'est pas la vitesse de décharge qui accélère, mais bien la capacité de votre batterie qui diminue.

Aussi, ce n'est pas votre batterie qui fond comme neige au soleil à cause du froid, mais bien son fonctionnement même qui est impacté par la température.

Si vous voulez plus d'information sur le sujet, n'hésitez pas à regarder la vidéo de vulgarisation de la chaîne Scilabus :

Pour vous faire une idée : à moins vingt degrés, votre smartphone n'utilise que 60% des capacités de sa batterie.

Donc le téléphone au ski, dangereux ou pas ?

Si vous partez en séjour au ski et que vous ne voulez pas endommager votre batterie et par ricochet réduire l'usage de votre smartphone, évitez de vous en servir en haut des pistes. Il est conseillé de mettre votre téléphone le plus proche possible de votre corps et de le sortir rapidement qu'en cas de besoin.

Les matériaux à l'intérieur de vos batteries ne sont pas conçus pour résister à des très basses températures. Lorsqu'une batterie est exposée au froid, elle peut être endommagée, et vous l'exposez à des risques de surchauffe et de gel qui peuvent l'endommager durablement.

Deux smartphones très résistants

Maintenant que vous êtes conscient des dangers pour vos batteries de smartphones liés aux températures extrêmes, il est important de préciser qu'il existe des modèles plus résistants que d'autres.

C'est le cas du Honor Magic 7 Pro et du Honor Magic 7 Lite. Le premier est équipé d'une batterie de 5270 mAh conçue pour durer dans le temps. Et le second, une batterie de 6600 mAh vous offrant jusqu'à 89 heures sans recharge. Grâce aux technologies de charge rapide de 100W et de 66W ils atteignent les 100% en un peu plus d'une demi-heure.

Que ce soit en cas de fortes chaleurs : 50°C ou de froid extrême : -30°C, ces deux modèles continuent de fonctionner sans problème. Pas de soucis à se faire non plus pour les chutes ou les rayures, puisqu'il est littéralement possible de planter un clou avec un Honor Magic 7 Pro ou Lite sans l'abîmer.

Si vous êtes régulièrement exposé au grand froid de par votre métier ou autres, ce sont les deux modèles qu'il vous faut. Le Honor Magic 7 Pro est actuellement disponible à moins de 900€ sur Amazon et le Honor Magic 7 Lite à moins de 300€ chez Rakuten.