Exclusif : Un nouveau forfait illimité 60 Go à seulement 4,99€ en vente privée débarque pour les soldes

Pour les soldes, la rédaction de LesMobiles vous propose une vente privée en partenariat avec Auchan Télécom, un forfait 60 Go à 4,99 € par mois, avec une carte SIM à 1 €.

L’opération aura lieu du jeudi 22 janvier au 2 février 2026 inclus.

Pour faire simple, c’est une offre plutôt agressive qui permet d'optimiser le prix de son forfait en payant un peu moins que 5 € par mois pour les usages du quotidien : streaming, réseaux sociaux, GPS, musique, partage de connexion ponctuel…

En sachant que les Françaises et les Français n'utilisent pas plus de 20 Go par mois en moyenne, 60 Go est une enveloppe data très confortable.

Le forfait Auchan Télécom 60 Go : que propose-t-il vraiment ?

Déjà, rappelons qu'Auchan Télécom fait partie du groupe Bouygues Télécom Business-Distribution et s’appuie donc sur le réseau Bouygues Télécom.

Cette vente privée propose un forfait 60 Go en 4G à 4,99 € sur le réseau Bouygues Télécom avec des appels, MMS et SMS illimités et même 19 Go de roamig pour aller à l'étranger.

Une formule qui permet d'accéder à l'essentiel avec des communications illimitées et une enveloppe de data large.

Il s’agit d’une vente privée limitée dans le temps. Si vous cherchez un forfait sans surprise pour accompagner un smartphone déjà acheté, ou simplement réduire votre facture, c’est exactement le type d’offre à surveiller pendant les soldes.

✅ Points forts Prix agressif : 4,99 € par mois pour 60 Go.

Appels et SMS illimités : l’essentiel est inclus.

Réseau Bouygues Télécom : un critère important pour la couverture. ☑️ À prendre en compte Vente privée datée : du 22 au 29 janvier 2026 inclus.

Carte SIM facturée 1 € à l’ouverture de ligne.

Que vaut l’offre 60 Go à 4,99 € en vente privée ?

Pourquoi c'est une bonne offre ? Si vous êtes plutôt économe mais que vous aimez aller sur les réseaux ou regarder du streaming, 10 ou 20 Go de data est souvent trop peu. Or, les opérateurs proposent généralement peu d'options entre 20 et 100 Go, et actuellement, personne d'autre ne le fait pour 4,99 €.

À ce tarif, l’intérêt est donc plutôt simple : obtenir un volume de data cohérent pour un budget minimal.

C’est particulièrement pertinent si vous êtes sur un forfait avec une « petite enveloppe » devenue trop juste à cause des applications de plus en plus gourmandes en données mobiles, ou si vous voulez baisser votre facture sans tomber dans un forfait trop limité.

Le fait qu’Auchan Télécom fonctionne sur le réseau Bouygues Télécom apporte aussi une forme de cohérence pour ceux qui privilégient la couverture avant tout.